Che cielo nel 2022: Sole e Luna protagonisti con quattro eclissi

Il cielo del 2022 regalerà uno spettacolo unico, che riguarderà da vicino anche l'Italia. Protagoniste assolute saranno due eclissi totali di Luna, ma ci sarà spazio anche per due parziali di Sole, piogge di stelle e una spettacolare parata di pianeti. Non bastano le dita di due mani a racchiudere gli eventi astronomici del prossimo anno, come spiegato dall'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del 'Virtual Telescope Project'.

Primo appuntamento tra il 3 e il 4 gennaio, quando le Quadrantidi - sciame meteorico solitamente visibile il primo mese dell'anno - raggiungeranno il loro picco "senza il disturbo della Luna". Il 30 aprile sarà quindi la volta della prima eclissi parziale di Sole, che sarà visibile, tuttavia, solo nella parte più meridionale del Sud America e nell'area sud-est del Pacifico. Il 16 maggio ci sarà una magnifica eclissi totale di Luna, che si potrà vedere, ma solo in parte, dall'Italia nelle prime ore della giornata.

Cinque pianeti allineati visibili a occhio nudo

Spettacolare sarà quindi l'allineamento di cinque pianeti visibili a occhio nudo tra il 20 e il 27 giugno: si tratta di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Le Perseidi di agosto, invece, saranno 'rovinate' dalla presenza della Luna. La notte di Ferragosto vedrà Saturno all’opposizione rispetto al Sole, sarà quindi nelle migliori condizioni per essere osservato, mentre l’altro gigante, Giove, si prenderà la scena andando all’opposizione il 26 settembre.

In autunno ci sarà poi spazio per altre due eclissi: quella parziale di Sole il 25 ottobre, visibile dall'Italia "con una copertura del disco solare tra il 10 e il 25%", e la seconda di Luna, totale, "ma che sarà purtroppo invisibile dal nostro Paese", ha concluso Masi. L'anno magico per gli appassionati di astronomia si chiuderà con la pioggia delle Geminidi a dicembre, sciame meteorico che solitamente si palesa tra i giorni 3 e 19 dell'ultimo mese, con picco tra il 13 e il 14.