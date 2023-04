Lancio SpaceX: il giorno di Starship, il razzo per la Luna e Marte

Il gran giorno è arrivato: oggi SpaceX proverà a far decollare il più grande razzo mai costruito dall'uomo. Nessun altro mezzo esistente o in fase di sperimentazione permette infatti di effettuare viaggi di andata e ritorno a distanze superiori a quelle della Luna. Starship invece potrebbe portare decine di astronauti alla volta su Marte, accompagnati da centinaia di tonnellate di equipaggiamento, e poi ripartire alla volta della Terra, per preparare il viaggio successivo.

Dallo spazioporto di Boca Chica è ora tempo di verificare se il potentissimo sistema di propulsione del Falcon Super Heavy riuscirà a portare in orbita Starship - già testata in precedenza - grazie alla spinta dei suoi 33 motori. L'appuntamento con la storia dell'esplorazione spaziale è per le 15:30.

La Nasa, che ha già inserito i razzi Starship nel suo ambizioso programma Artemis che punta a portare, nuovamente, l’uomo sulla Luna. E anche la comunità scientifica: come racconta un articolo pubblicato negli scorsi su Nature, moltissimi esperti di astrofisica e astronomia vedono infatti nel razzo di Space X il facilitatore di una nuova era nello studio di stelle e pianeti.

Stando alle specifiche fornite da Space X, Starship avrà la capacità di ospitare carichi fino a un diametro di 8 metri; e questo significa che un specchio primario come quello del telescopio James Webb, che raggiunge i 6 metri e mezzo, potrà essere lanciato già assemblato e pronto per entrare in azione, evitando in futuro le complesse (e pericolosissime) manovre di auto-assemblaggio che il telescopio spaziale ha dovuto eseguire una volta sganciato nello spazio.

Non è tutto: con un vettore potente come Starship (quasi due volte più potente dello Space Launch System sviluppato dalla Nasa per il programma Artemis), sarebbe possibile lanciare contemporaneamente una miriade di telescopi spaziali di dimensioni contenute, da far lavorare di concerto per formare un osservatorio spaziale (più propriamente, in questo caso, un interferometro spaziale) simile a quelli con cui oggi sondiamo le stelle dalla superficie del nostro pianeta. O ancora, anche questo un particolare da non sottovalutare, permetterebbe agli ingegneri di Nasa ed Esa di progettare satelliti e telescopi molto più economici (e quindi anche di produrne molti di più), evitando di dover ricorrere a materiali costosi ed esotici per limitare il peso delle strumentazioni.

Guardando più avanti, un razzo come Starship, potentissimo e (una volta a regime) anche completamente riutilizzabile, dovrebbe rivoluzionare l’esplorazione del Sistema Solare, rendendo possibili missioni umane su pianeti attualmente irraggiungibili.