Sulla Stazione Spaziale i batteri stanno diventando resistenti agli antibiotici

La Stazione Spaziale Internazionale non ospita solo una manciata di astronauti. Con ogni cambio di equipaggio, infatti, una nuova infornata di batteri si unisce alle comunità microbiche che abitano nella stazione, viaggiando all’interno dell’organismo degli astronauti, e sulla superficie degli oggetti e dell’equipaggiamento che portano con sé. In molti casi, si tratta di batteri innocui. Inevitabilmente, però, in 26 anni di onorato servizio, anche diversi ceppi di batteri patogeni hanno raggiunto l’Iss. E dopo migliaia di generazioni, l’ambiente a microgravità li ha cambiati, fornendogli caratteristiche uniche, e un’elevatissima resistenza agli antibiotici. A rivelarlo è uno studio pubblicato nelle scorse settimane sulla rivista Microbiome da ricercatori del California Institute of Technology e dell’Indian Institute of Technology.

La presenza di batteri resistenti sull’Iss non è una novità: dal 2018, infatti, con il primo campionamento su ambia scala dei microorganismi che abitano la stazione, si è scoperto che esiste una vasta comunità batterica che convive con i nostri astronauti nello spazio, e che alcuni di questi presentano un’elevata resistenza all’azione di molti comuni antibiotici. È noto inoltre che la microgravità, l’elevata presenza di CO2 e di radiazione solare che caratterizzano l’Iss sono condizioni ambientali che favoriscono l’evoluzione dei batteri in direzione di una maggiore capacità di resistere in ambienti estremi, e che questo favorisce lo sviluppo di antibiotico-resistenza. Unito al fatto che lo stesso ambiente sembra peggiorare l’azione del sistema immunitario umano, ed è chiaro che la possibilità di un contagio in orbita con un cosiddetto “superbatterio” (un batterio patogeno multiresistente) preoccupa fin troppo concretamente l’Esa e la Nasa.

Per questo motivo, nel nuovo studio i ricercatori americani e indiani hanno deciso di studiare in profondità le traiettorie evolutive di una specie di batteri noti come Enterobacter bugandensis, di cui sono stati trovati diversi ceppi sulla Stazione Spaziale Internazionale. I ricercatori ne hanno analizzati 13 capaci di produrre infezioni negli esseri umani, mettendo a confronto il loro genoma con quello dei cugini che abitano sulla terra. Le analisi hanno dimostrato profonde differenze tra i batteri raccolti nella stazione e quelli che abitano sul nostro pianeta, con una media di 578 mutazioni che li differenziano dai campioni terrestri geneticamente più simili.

I batteri “spaziali” inoltre presentano alcune mutazioni genetiche nuove, e praticamente sconosciute in quelli terricoli. Gli autori dello studio ritengono che queste caratteristiche siano indicative di un’evoluzione avvenuta nell’ambiente peculiare della Stazione Spaziale Internazionale, e che siano quindi una risposta allo stress ambientale a cui sono sottoposti i batteri nella microgravità dell’Iss. Concentrando l’attenzione sulla suscettibilità agli antibiotici dei ceppi raccolti nello spazio, i ricercatori hanno scoperto nei loro genomi i geni che conferiscono resistenza a ben 23 differenti classi di farmaci, tra cui alcuni dei più utilizzati come le cefalosporine e il metronidazolo.

Quest’ultima scoperta, a detta dei ricercatori, è di particolare importanza, perché i ceppi di Enterobacter bugandensis presenti sull’Iss sembrano essere estremamente adattati per la vita sulla stazione spaziale, capaci di convivere con moltissime altre specie di batteri, e in possesso di un’elevatissima resistenza agli antibiotici. Tutti particolari che lasciano temere che i geni che conferiscono antibioticoresistenza potrebbero diffondersi facilmente nel microbiota dell’Iss, e in futuro potrebbero quindi rappresentare un rischio per la salute degli astronauti.