La prima (splendida) immagine del telescopio James Webb

L'universo come non lo avevamo mai visto prima. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha svelato la prima storica immagine ripresa dal telescopio James Webb durante un evento speciale avvenuto alla Casa Bianca, a Washington. Oltre Biden hanno partecipato anche la sua vice Kamala Harris e il capo della Nasa Bill Nelson. "La prima immagine dal telescopio Webb rappresenta un momento storico per la scienza e la tecnologia, per l'astronomia e l'esplorazione spaziale. Ma anche per l'America e tutta l'umanità" ha twittato Biden, un emozione confermata anche dalla Harris: "Sono onorata di essere qui con voi. Oggi si apre un nuovo capitolo nell'esplorazione dello spazio". Bill Nelson. numero uno della Nasa, ha spiegato i dettagli dello scatto: "Galassie che brillano accanto ad altre galassie. Una piccola porzione dell'universo. Con il telescopio James Webb saremo in grado di rispondere a domande che ancora non sappiamo ancora formulare".

La Nasa, in collaborazione con Esa (Agenzia spaziale europea) e Csa (Agenzia spaziale canadese), rilascerà la serie completa delle prime immagini a colori e dei dati spettroscopici di Webb durante una trasmissione televisiva, dal Goddard Space Flight Center della Nasa a Greenbelt, nel Maryland. "Questa prima immagine del telescopio spaziale James Webb della Nasa è l'immagine a infrarossi più profonda e nitida dell'universo lontano fino ad oggi. Conosciuto come il primo campo profondo di Webb, questa immagine dell'ammasso di galassie Smacs 0723 è traboccante di dettagli. Migliaia di galassie, inclusi gli oggetti più deboli mai osservati nell'infrarosso, sono apparse per la prima volta alla vista di Webb. Questa fetta del vasto universo copre una porzione di cielo grande all'incirca come un granello di sabbia tenuto a distanza di un braccio da qualcuno a terra", spiega la Nasa.

La prima immagine diffusa dal telescopio James Webb è particolarmente suggestiva: mostra migliaia di galassie e i più lontani oggetti mai osservati da un telescopio a infrarossi. In particolare, l'immagine rappresenta il cluster di galassie SMACS 0723. Si tratta di uno spicchio di spazio profondo, secondo quanto si legge nel comunicato che ne accompagna la diffusione, grande come "un granello di sabbia" per qualcuno sulla Terra. L'immagine è stata presa da NIRCam - la camera a infrarossi vicini - ed è una composizione fatte con immagini prese a differendi lunghezze d'onda per un'osservazione di 12,5 ore. Supera la profondità delle lunghezze d'onda a infrarossi di Hubble e ci sono volute settimane di lavoro per riprenderla. Sostanzialmente rappresenta l'agglomerato di galassie SMACS 0723 come appariva 4,6 miliardi di anni fa, tanto il tempo che ci ha messo la luce per arrivare a imprimersi sul telescopio.