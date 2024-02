Mega esplosioni sul Sole e tempeste verso la Terra: cosa sta succedendo

Gli scienziati dello Space Weather Prediction Center, l'agenzia della Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) che si occupa di monitorare l'ambiente spaziale della Terra, ha registrato una lunga serie di eruzioni o brillamenti solari, tecnicamente definite espulsioni di massa coronale (Cme), avvenute tra l’8 e il 10 febbraio, che potrebbero provocare sul nostro pianeta una tempesta geomagnetica. L'allerta, come riportato sul sito dell'agenzia statunitense, sarà da oggi, lunedì 12 febbraio, fino a mercoledì 14 febbraio. Il fenomeno dovrebbe essere di entità ridotta, ma sono diverse le conseguenze che potrebbe provocare sul nostro pianeta: dalle interferenze con le tecnologie terrestri, fino all'incredibile spettacolo delle aurore boreali, anche a basse latitudini.

Cosa sono le espulsioni di massa coronale

Ma cosa sono le Cme? Perché sono strettamente collegate alle tempeste geomagnetiche? Lo abbiamo chiesto all'astrofisico e divulgatore scientifico Gianluca Masi: "L'espulsione di massa coronale è un fenomeno riferito al sole, che consiste nell'emissione di materiale da una struttura specifica della nostra stella, che è la corona solare. Un'emissione che avviene in corrispondenza di fenomeni, anche violenti, che avvengono sulla struttura esterna del Sole, come appunto i brillamenti. In questi casi vengono emesse delle particelle cariche, come elettroni e protoni, in gergo il cosiddetto plasma, che poi viaggiando nello spazio può raggiungere altri corpi celesti, come ad esempio la Terra".

Gli effetti delle tempeste geomagnetiche

Le particelle cariche provenienti dal Sole possono alterare il campo magnetico terrestre, dando luogo alle cosiddette tempeste magnetiche. Come specificato nell'alert dello Space Weather Prediction Center, che sul proprio sito e sui canali social segue in tempo reale gli eventi solari, la tempesta geomagnetica in arrivo dovrebbe essere di livello G1-G2, ossia minore o moderato, ma comunque in grado di provocare e interferenze con le telecomunicazioni, o blackout elettrici.

Moderate R2 radio blackout in progress (≥M5 - current: M6.5)

Follow live on https://t.co/3Xxrvc3cpA pic.twitter.com/lqLKAfluK5 — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) February 12, 2024

Le tempeste magnetiche vengono classificate dal Noaa in base alla loro intensità. Si ca dalla classe G1, il livello minore, al livello G5, il più intenso. Gli effetti sul nostro pianeta possono essere molteplici e ovviamente legati alla potenza del fenomeno, come spiegato a Today.it da Gianluca Masi: "Le aurore boreali sono senza dubbio una delle conseguenze più spettacolari legate a questa complessa relazione tra la Terra e l'ambiente interplanetario, nella fattispecie il Sole. Ma oltre alle aurore ci sono altri effetti, meno piacevoli: questi fenomeni possono tranquillamente influenzare le trasmissioni radio, provocare delle interruzioni di energia e anche qualche problema ai satelliti".

Ovviamente la gravità degli effetti dipende dall'intensità del fenomeno: nel caso di una tempesta magnetica di livello G1, le conseguenze saranno minori, ma con una di livello G5 potremmo assistere a gravi interferenze alle telecomunicazioni, blackout elettrici e danni su larga scala. "Per questo motivo - conclude Masi - è importante monitorare l'attività solare, che in questo periodo raggiunge il suo massimo, come avviene regolarmente nel ciclo undecennale della nostra stella. Tenere sotto controllo la complessa fenomenologia che riguarda il Sole può rivelarsi fondamentale per prevedere fenomeni di questo tipo".