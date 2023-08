Il primo Paese al mondo a somministrare la terapia anti cancro con un'iniezione

Il sistema sanitario del Regno Unito (Nhs) è il primo al mondo a offrire ai propri pazienti affetti da diversi tipi di cancro - da quelli del polmone, al fegato, alla vescica - la somministrazione dell'immunoterapia antitumorale tramite un'iniezione di atezolizumab, molecola che aiuta il sistema immunitario a trovare ed eliminare le cellule malate, terapia che finora prevedeva l'utilizzo di una flebo che agiva per via endovenosa.

"L'introduzione per la prima volta a livello mondiale di questo trattamento si tradurrà nel fatto che centinaia di pazienti potranno trascorrere meno tempo in ospedale e libereranno tempo prezioso nelle unità di chemioterapia del servizio sanitario pubblico", ha affermato il professor Peter Johnson, direttore del settore oncologico di Nhs England.

Si prevede che la nuova tipologia di somministrazione, approvata dall'agenzia britannica del farmaco (Mhra), riguarderà ogni anno circa 3.600 pazienti in Inghilterra. L'immunoterapia, approccio che punta ad attivare il sistema immunitario contro il tumore, negli ultimi anni è emersa come una delle armi più efficaci per combattere il cancro e allungare la sopravvivenza a lungo termine del paziente, garantendo una buona qualità di vita.

