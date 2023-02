Lampi durante il terremoto: che cos'è la "luce tellurica"

Diversi video postati sui social network immortalano il cielo pieno di lampi durante il forte terremoto che questa notte ha devastato la regione mediorientale compresa tra Turchia e Siria.

C'è una spiegazione: le luci telluriche sono rimaste per molto tempo un mito, ma geologi si sono convinti della loro presenza quando sono state fotografate in Giappone a Nagano durante lo sciame sismico di Mitsushiro, verificatosi tra il 1965 e il 1967. Con l'esplosione poi dei social network e degli smartphone "i lampi nel cielo" durante i terremoti sono stati ripresi più volte. Così anche oggi 6 febbraio 2023 durante il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Anatolia lungo una delle faglie più pericolose del mondo al confine tra la placca europea e quella asiatica.

Come in già in passato, il colore dei lampi varia di solito dal bianco all'azzurro e possono essere rilevati a distanza anche di decine di chilometri dall'evento. Se le cause non sono state scientificamente chiarite, sono state formulate diverse ipotesi: quella più recente ipotizza che le luci telluriche siano dovute alla ionizzazione in alcuni tipi di rocce in seguito delle elevate tensioni che si manifestano prima e durante un terremoto. Gli ioni risalirebbero lungo le fessurazioni della roccia fino a raggiungere l'atmosfera ionizzando a loro volta alcuni strati d'aria e dando luogo a un plasma in grado di emettere luce.

Altre ipotesi guardano più alle conseguenze dell'evento in aree urbanizzate come il crollo di linee elettriche che possono creare lampi e scariche elettrostatiche.