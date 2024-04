I dinosauri probabilmente erano più stupidi del previsto

Il Tyrannosaurus Rex era un predatore imponente: quattro metri di altezza per 12 di lunghezza, otto tonnellate di peso e una bocca piena di enormi denti affilati, facevano di questo dinosauro uno dei più letali carnivori che abbiano mai abitato sul nostro pianeta. Che dire però delle sue capacità mentali? A riguardo in realtà è in corso un acceso dibattito nella comunità scientifica: giusto lo scorso anno, infatti, uno studio della neuroscienziata Suzana Herculano-Houzel, della Vanderbilt University, aveva suggerito la possibilità che i dinosauri come il T. Rex avessero un’eccezionale densità di neuroni nel loro cervello, sufficiente a garantirgli capacità intellettive pari almeno a quelle di un primate come il babbuino. Un’affermazione accolta però con una forte dose di scetticismo da molti paleontologi, e che oggi viene smentita dai risultati di una nuova ricerca, appena pubblicata sulla rivista The Anatomical Record.

Lo studio di Suzana Herculano-Houzel si basava sull’analisi del cervello dei parenti più prossimi dei dinosauri che abitano ancora sul nostro pianeta: gli uccelli. Partendo dall’assunzione che il rapporto tra dimensioni dei neuroni e dimensioni del cervello dei dinosauri fosse lo stesso che si osserva oggi in uccelli di grandi dimensioni come gli struzzi, la neuroscienziata ha calcolato la quantità di neuroni che poteva essere contenuta nel cervello di un dinosauro come il T. Rex, arrivando alla conclusione che il numero fosse estremamente elevato. Abbastanza, lo dicevamo, da garantire un’elevata intelligenza a questi dinosauri, paragonabile a quella di primati come i babbuini, scimmie intelligenti, capaci di utilizzare strumenti e di creare, e trasmettere, tradizioni culturali.

Un’immagine ben diversa da quella classica dei dinosauri tutti muscoli, e poco cervello. Sicuramente intrigante, ma anche fortemente osteggiata da molti paleontologi ed esperti del campo. “Eravamo in molti a pensare che fosse necessario chiarire la questione”, spiega Cristian Gutierrez-Ibanez, un biologo dell’Università dell’Alberta che ha partecipato al nuovo studio che smentisce l’eccezionale intelligenza dei dinosauri. “Perché la notizia era apparsa sulla stampa, ed è facile rimanere stregati di fronte a questa idea pop di un T. Rex super smart, che sa usare strumenti e ha una cultura”.

Il biologo ha quindi unito le forze con una manciata di colleghi di tutto il mondo, ed ha fatto le pulci alla ricerca di Heculano-Houzel, trovando diversi errori nelle ipotesi e nelle conclusioni della neuroscienziata. A partire dall’assunzione che il cervello dei dinosauri fosse simile a quello dei moderni uccelli. I dinosauri – scrivono gli autori del nuovo studio – erano infatti rettili, e il cervello dei rettili è molto diverso da quello degli uccelli. Non riempie, ad esempio, l’intera cavità cranica come capita nei volatili, ma è circondato da una notevole quantità di liquido cerebrospinale, che occupa spazio e riduce quello a disposizione per i neuroni.

Un altro aspetto importante riguarda il rapporto tra dimensioni del cervello e dimensioni del corpo degli animali. “Non sappiamo perché – spiega Gutierrez-Ibanez – ma gli animali di dimensioni maggiori hanno anche bisogno di più neuroni”. Un T. Rex, quindi, impiegava con ogni probabilità una grande parte del suo cervello per controllare il suo enorme corpo, lasciando poca materia grigia disponibile per sviluppare funzioni cognitive superiori, come l’utilizzo di strumenti. Ad un babbuino, che pesa tra i 14 e i 40 chili, basta invece una frazione minima degli stessi neuroni per controllare le proprie funzioni vitali e i movimenti, e con un cervello decisamente più piccolo ha ancora molte cellule neurali in sovrappiù, da dedicare alle funzioni cognitive più raffinate.

Per questi, e altri, motivi, gli autori del nuovo studio ritengono che paragonare l’intelligenza di un T. Rex a quella di un babbuino sia scorretto. Secondo loro, è più plausibile che il re dei dinosauri avesse un’intelligenza paragonabile a quella che vediamo oggi nei coccodrilli. Assolutamente sufficiente per le esigenze del più temibile predatore mai vissuto sulla Terra, ma qualitativamente inferiore rispetto a quella degli animali che gli sono sopravvissuti, come mammiferi e uccelli.