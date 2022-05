L'eruzione del vulcano di Tonga è stata l'esplosione più potente del secolo

Un boato devastante, paragonabile all'esplosione di 500 bombe atomiche come quella di Hiroshima. L'eruzione del vulcano dell'isola di Tonga avvenuta lo scorso 15 gennaio è stata definita "l'esplosione più grande mai registrata nell'atmosfera dalle strumentazioni moderne". La valutazione è stata pubblicata in alcuni articoli su Science: secondo i dati analizzati, l'eruzione avvenuta nella piccola isola nel sud del Pacifico è stata molto più potente di qualsiasi altro evento vulcanico del ventesimo secolo, o addirittura più grande di qualsiasi test di bombe atomiche condotte dopo la Seconda guerra mondiale. Con tutta probabilità soltanto l'eruzione del Krakatoa, avvenuta in Indonesia nel 1883 con più di 30.000 vittime, potrebbe competere con l'intensità di quella di Tonga.

Secondo gli scienziati Piero Poli e Nikolai M. Shapiro dell'Istituto di Scienze della Terra “ISTerre” dell'Università di Grenoble Alpes, "la maggior parte della più grande attività vulcanica del mondo si verifica in luoghi remoti come oceani profondi o archi insulari oceanici scarsamente monitorati, quindi c'è una capacità limitata di monitorare questi vulcani particolarmente attivi, attraverso “telerilevamento e osservazioni geofisiche globali". Eppure l'eruzione di Tonga è stata in grado di attivare i sismografi di tutto il mondo. In base ai dati dei due esperti, il vulgano Hunga Tonga ha provocato un'eruzione con un Indice di Esplosività Vulcanica (VEI) di 6 su una scala di 8, con una potenza 500 volte superiore alla bomba atomica di Hiroshima.