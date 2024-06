"Così vi trapianteremo la testa su un altro corpo"

Dopo la dichiarazione shock, nel 2007, del neurochirurgo italiano Sergio Canavero sull'esecuzione del primo intervento di trapianto di testa nell'essere umano (operazione poi mai realizzata), ecco che una startup di ingegneria biomedica e neuroscienze ci riprova. "L'annuncio-video di BrainBridge rientra nei proclami sensazionalistici che riguardano le ultime, possibili frontiere del transumanesimo contemporaneo" spiega a Today.it, padre Alberto Carrara, docente di antropologia filosofica e neuroetica presso l'ateneo pontificio Regina Apostolorum di Roma.

Il video fake a cui fa riferimento è quello pubblicato dalla startup statunitense BrainBridge, che mostra un sistema robotico avanzato (guidato dall'intelligenza artificiale) in grado di rimuovere simultaneamente la testa di un donatore e di un ricevente; quindi, di trasferire la testa del ricevente sul corpo del donatore. Una procedura che fa leva sull'utilizzo di imaging molecolare in tempo reale, tecnologia che assicurerebbe le connessioni precise del midollo spinale, dei nervi e dei vasi sanguigni.

Il condizionale è d'obbligo perché il video del divulgatore scientifico Hashem Al-Ghaili - già autore, nel 2022, della clip di fantasia EctoLife, sull'esistenza di uteri artificiali capaci di generare corpi - è (appunto) falso. Autentico, invece, il rimando all'intelligenza artificiale, considerando che lo scherzo è stato (parzialmente) finanziato da Alex Zhavoronkov, fondatore di Insilico Medicine, società di biotecnologie con sede a Hong Kong che impiega l'IA nella ricerca di farmaci anti-invecchiamento.

Trapianto di testa, dibattuto e controverso

Secondo Technology Review, il video fake di Al-Ghaili intende "misurare" la sensibilità mediatica e valutare le risposte pubbliche rispetto a un tema, quello del trapianto di testa, dibattuto e controverso. "Certamente - riprende padre Carrara (è anche coordinatore del gruppo di ricerca in neurobioetica e "fellow" della cattedra Unesco in Bioetica e diritti umani dell'ateneo pontificio Regina Apostolorum) -, nonostante l'assenza di pubblicazioni scientifiche in merito questa clip potrebbe rappresentare un ulteriore esperimento mentale per saggiare, dopo sette anni, la sensibilità mediatica nei confronti di un'ipotetica, nuova frontiera della trapiantologia".

E ancora, prosegue, "sorprende la scusa terapeutica per avvallare una procedura che, a più riprese, è stata considerata scientificamente non risolutiva ed eticamente non praticabile. Invocare false speranze nei confronti di reali pazienti affetti da condizioni incurabili come il cancro allo stadio 4, la paralisi e le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson mi sembra poco serio, neuroscientificamente scorretto e neuroeticamente deprecabile". Quindi padre Carrara ricorda: "Nel 2017, come gruppo di ricerca in Neurobioetica dedicammo un anno intero ad indagare la bizzarra idea del trapianto di testa nell'essere umano".

Prospettive future e sfide da superare

Ad oggi, però, l'umanità pare restia all'idea, e via social sono partite molte critiche nel confronti del progetto. "È vero - ha ammesso Al-Ghaili -, la negatività è tanta. Ma ci sono anche persone che ci inviano email, dicendosi pronte ad investire o descrivendo le proprie sfide di salute". Va da sé che il trapianto di testa rappresenta una provocazione tecnologica e medica, etica e sociale. Dunque, c'è una linea da non superare? "Certamente - replica padre Carrara - da una prospettiva neuroetica, il limite tra etica e tecnologia è la persona umana stessa. La sua integrità ed integralità".

Quindi conclude: "Se un'applicazione neurotecnologica (validata scientificamente con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di una persona malata) funziona - e presenta un bilancio rischi/benefici a favore dei benefici -, ecco che sarà anche eticamente incoraggiata. Ma nel momento in cui un'evoluzione tecnologica manifesta evidenti rischi non compensabili da altrettanti vantaggi, allora, per il benessere delle persone coinvolte, non deve essere perseguita".