Il rene di un maiale geneticamente modificato è stato trapiantato in un uomo

Una equipe di chirurghi di Boston, negli Stati Uniti, ha portato a termine per la prima volta il trapianto di un rene di un maiale geneticamente modificato in un uomo di 62 anni, affetto da una malattia renale terminale. Come sottolinea il New York Times, si tratta della prima procedura di questo genere eseguita con successo su un paziente in vita: altri tentativi erano stati compiuti in passato ma su pazienti in morte celebrale.

Se questa tecnica dovesse rivelarsi un successo, potrebbe offrire una nuova speranza a migliaia di persone con malattie renali. Come riferito dal Massachusetts General Hospital, i segnali finora sono promettenti: i reni rimuovono i prodotti di scarto e i liquidi in eccesso dal sangue, e il nuovo rene ha iniziato a produrre urina poco dopo l'intervento chirurgico, avvenuto lo scorso fine settimana. Il paziente riesce già a camminare nei corridoi dell'ospedale e potrebbe essere dimesso presto.