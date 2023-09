Le microplastiche raggiungono ogni organo del corpo in 3 settimane

Le microplastiche sono ovunque. Respirando, mangiando e bevendo le introduciamo anche nel nostro organismo. E una volta entrate nel nostro corpo, possono arrivare ovunque. Lo rivela uno studio della University of Rhode Island, pubblicato sull’International Journal of Molecular Science: somministrando acqua contaminata da microplastiche a dei topi di laboratorio bastano appena tre settimane perché si accumulino in ognuno dei loro organi, producendo alterazioni comportamentali e immunologiche dannose negli animali.

Effetti misteriosi

"Nessuno comprende realmente il ciclo vitale di queste microplastiche una volta all’interno del corpo" spiega il neuroscienziato Jaime Ross, tra gli autori della nuova ricerca. "Quindi una delle domande a cui volevamo trovare risposta è cosa accade quando invecchiamo: siamo più suscettibili all’infiammazione causata dalle microplastiche diventando anziani? Il corpo riesce a liberarsene facilmente? Le nostre cellule rispondono in modo diverso in presenza di queste tossine?".

Per capirlo, i ricercatori americani hanno messo in piedi un esperimento, in cui per tre settimane ad alcuni topi da laboratorio giovani e anziani è stata somministrata acqua contaminata da microplastiche di polistirene. Nel corso dell’esperimento è stato valutato periodicamente il comportamento degli animali, e al termine delle tre settimane i ricercatori hanno verificato in quali organi del loro corpo fossero riscontrabili le microplastiche. I risultati hanno dimostrato che questi contaminanti raggiungono in breve tempo tutti i principali distretti corporei: cervello, fegato, reni, apparato gastrointestinale, cuore, milza e polmoni dei topi sottoposti all’esperimento erano infatti contaminati dalla presenza delle microplastiche.

Rischi per il cervello

Il fatto che possano raggiungere il cervello è considerato dagli esperti particolarmente preoccupante, perché l’infiammazione indotta da questi corpi estranei può provocare seri danni in un organo così delicato. Non a caso, le analisi degli autori dello studio indicano che i topi sottoposti all’assunzione di acqua contaminata hanno sviluppato cambiamenti comportamentali simili a quelli che si notano negli esseri umani che soffrono di demenza. E che questi cambiamenti sono risultati più evidenti, e frequenti, nei topi più anziani, che potrebbero quindi essere meno capaci di resistere agli effetti deleteri della microplastica, rispetto agli esemplari più giovani.

"Per noi è stato impressionante – sottolinea Ross – non abbiamo utilizzato dosi particolarmente elevate di microplastiche, e in un periodo di tempo brevissimo abbiamo comunque osservato questi cambiamenti". Lo studio – è bene sottolinearlo – è stato realizzato su topi, e i risultati non possono essere generalizzati direttamente anche agli esseri umani. I cambiamenti nel comportamento osservati dai ricercatori americani sono inoltre in contrasto con i risultati di altre ricerche simili effettuate negli ultimi anni. Ma vista l’importanza del tema, i ricercatori ritengono che sarà importante approfondire le ricerche nei prossimi anni, per accertare gli effetti che possono avere le microplastiche nell’organismo umano, ed eventualmente cercare qualche strategia per contrastarli.