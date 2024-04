Troppo caldo, chiuse anche le scuole: ecco dove le città sono già diventate inabitabili

I giudici dell’Alta Corte del Bangladesh hanno ordinato la chiusura delle scuole in tutto il paese in risposta alla più lunga ondata di caldo registrata nel paese negli ultimi 75 anni. Una decisione che ribalta quella con cui il governo domenica aveva stabilito il rientro in classe per 32 milioni di bambini, nonostante le temperature torride attese nel paese ancora fino a giovedì prossimo. E motivata – hanno spiegato i giudici dell’Alta Corte – dalla notizia di alcuni decessi tra gli insegnanti legati proprio alle temperature, che in diverse parti della nazione hanno superato la soglia dei 40 gradi. Quello del Bangladesh, inoltre, non è l’unico caso in Asia: l’ondata di calore ha colpito tutta la regione, con conseguenze allarmanti per la salute, l’agricoltura e l’istruzione.

Bangladesh

In Bangladesh il caldo non da scampo da inizio aprile: ogni giorno del mese, ad eccezione del 9 e del 10, ha visto temperature da autentica ondata di calore. Dallo scorso 21 aprile il governo aveva imposto una chiusura nazionale delle scuole per una settimana, revocando l’ordine nel fine settimana. La notizia di decessi tra gli insegnanti e di malori tra i giovani studenti in diverse aree del paese, però, hanno spinto l’alta corte a prolungare la chiusura nazionale fino a giovedì prossimo, quando il caldo dovrebbe finalmente dare un po’ di tregua.

A Dacca, la capitale, per tutta la scorsa settimana le temperature sono rimaste 4-5 gradi al di sopra delle medie del periodo. E lo stesso è avvenuto in molte aree del paese, con punte di quasi 43 gradi registrate nel distretto sud-occidentale di Chuadanga. Come ha spiegato il meteorologo Muhammad Abul Kalam Mallik, il Bangladesh non ha mai visto un'ondata di caldo così intensa da quando sono iniziate le registrazioni, nel 1948. “Si tratta di un record per quanto riguarda la durata e l'area di copertura nel paese – ha sottolineato l’esperto – E il problema è che in futuro vedremo più spesso ondate di caldo così gravi”. Il meteorologo ha spiegato infatti che il fenomeno estremo a cui si sta assistendo quest’anno è legato ai cambiamenti climatici, che rendono più lunghe e frequenti le ondate di calore, alla rapida urbanizzazione, al disboscamento, alla riduzione dei corpi idrici e all'aumento dell'uso dell'aria condizionata. Tutti problemi che difficilmente registreranno miglioramenti nei prossimi anni.

Primavera bollente in molte zone dell’Asia

Come dicevamo, il Bangladesh non è l’unica nazione colpita dall’ondata di calore di queste settimane. Nelle Filippine, le scuole sono chiude da ieri, con i termometri che dovrebbero superare i 37 gradi nei prossimi giorni, e temperature percepite di oltre 45 gradi, a causa dell’elevata umidità. In Thailandia la scorsa settimana è stato registrato un record di 44,2 gradi nella città di Lampang, nel nord del paese, e sono previste temperature elevate anche nei prossimi giorni, con oltre 40 gradi nella capitale Bangkok e in tutte le regioni centro settentrionali. Secondo il ministero della salute tailandese, i morti causati dalle temperature estreme sarebbero già più di 30.

Simile la situazione in Vietnam, Malesia (i morti secondo fonti ministeriali sarebbero già più 45), Indonesia, e in India, dove la concomitanza dell’ondata di calore con le elezioni crea preoccupazione per la salute della popolazione e per lo svolgimento regolare delle consultazioni. È probabile inoltre che l'ondata di calore che ha colpito l'Asia in questi giorni sia solo un assaggio di quello che ci aspetta nei prossimi mesi: negli ultimi anni le temperature medie del pianeta hanno continuato inesorabilmente a salire, e quest’anno saranno esacerbate da El Nino, rendendo molto probabili altre ondate di caldo da record, anche alle nostre latitudini.