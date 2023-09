La grande truffa delle "mummie aliene"

Doveva essere la prima audizione pubblica del Parlamento messicano sugli Uap, o unidentified aerial phenomena. Acronimo moderno con cui si cerca di restituire un po’ di credibilità al fenomeno degli Ufo, da quando il governo americano ha deciso di prendere la questione, più o meno, sul serio. A differenza di quanto accade sull’altro lato della frontiera, però, dove fin ora la discussione pubblica sugli Uap è riuscita a mantenersi – incredibilmente – bilanciata, l’udienza messicana ha finito per trasformarsi in una farsa. Merito del giornalista Jaime Maussan, strenuo sostenitore della teoria degli antichi alieni, a cui è stata affidata la conduzione dell’evento, e che approfittando della posizione ha deciso di concludere la sessione con un colpo di teatro: i corpi, esposti dal vivo di fronte a parlamentari e pubblico in sala, di antichi alieni mummificati, ritrovati tra le rovine di Nazca, in Perù. Mummie riconosciute però, ormai da tempo, come falsi, e la cui presenza nelle sale del parlamento messicano solleva più di un dubbio sul piano etico, e legale.

Un convegno sugli alieni

Prima dell’intervento di Maussan l’evento aveva visto la partecipazione del gota dell’ufologia “credibile” che sta trovando spazio negli ultimi anni negli Stati Uniti. Come Avi Loeb, direttore del dipartimento di astronomia di Harvard, che da anni propone la possibilità che l’asteroide Oumuamua (passato nei pressi della Terra nel 2017) fosse in realtà un’astronave interstellare, e che più di recente sta cercando di convincere la comunità scientifica che un misterioso meteorite precipitato nell’Oceano Pacifico nel 2014 sia il primo oggetto interstellare mai scoperto sulla Terra.

O ancora, Ryan Graves, ex pilota di caccia della marina americana, intervenuto anche di fronte al congresso degli Stati Uniti per testimoniare che l’incontro con gli Uap sarebbe da anni il segreto di pulcinella all’interno dell’aviazione americana: che gli incontri con oggetti volanti non identificati – quindi – sarebbero in realtà all’ordine del giorno.

Il colpo di scena

Dopo quattro ore di testimonianze e interventi di questo tenore, Maussen ha concluso l’evento con con il suo colpo di scena: l’apertura di due piccoli sarcofagi, che ospitavano i piccoli corpi mummificati di quelli che sembrano, a tutti gli effetti, degli extraterrestri. Talmente simili allo stereotipo televisivo dei piccoli omini grigi da suscitare inevitabilmente qualche dubbio anche nell’appassionato di Ufo più sfegatato. E in effetti, si tratta di una truffa che va avanti, ormai, da diversi anni.

Le presunte mummie aliene sarebbero state scoperte nei pressi di Nazca, in Perù, un luogo perfetto per il ritrovamento di manufatti alieni, perché è la sede delle grandi linee di Nazca, gli enormi disegni tracciati sul terreno in epoca precolombiana che da sempre accendono la fantasia degli ufologi. Le mummie in questione sono anche al centro di un documentario, “Unearthing Nazca”, a cui ha partecipato lo stesso Maussen, e in cui vengono presentate come cadaveri mummificati di antichi alieni, portando a supporto presunti studi scientifici che avrebbero dimostrato che il loro Dna non era umano, e che custodivano all’interno del loro corpo un apparato riproduttivo del tutto funzionante.

La scienza ufficiale, però, la pensa diversamente. Le (poche) analisi effettuate da ricercatori affidabili hanno infatti concluso che le mummie sono composte da un mix di parti animali e umane, modificate ad hoc per dare loro un aspetto alieno. I teschi, ad esempio, apparterrebbero a cani, e sarebbero stati limati per eliminare il muso prominente, e poi ricoperti di pelle e invecchiati artificialmente. Mentre mani e piedi probabilmente provengono da autentiche mummie precolombiane, e sarebbero stati modificati in modo da avere solamente tre dita, e per dargli proporzioni più adatte ai piccoli corpi adatti ad un omino grigio.

Un falso pericoloso

La scienza ufficiale, insomma, si è espressa, negando che si tratti di mummie aliene. E anzi, da tempo, le mummie di Nazca sono considerate un pericolo per il patrimonio culturale peruviano, visto che per realizzarle vengono utilizzate mummie precolombiane autentiche, e la loro celebrità rischia di invogliare altri gruppi di truffatori a danneggiare l’enorme patrimonio archeologico del paese. Per un convengo che voleva presentare le indagini sull’esistenza di forme di vita aliene come qualcosa di serio e attuale, insomma, non sono il migliore biglietto da visita.

E se ne sono accorti anche gli altri invitati, tanto che Ryan Graves si è dichiarato tutta la sua contrarietà in un post su X: “Dopo l'udienza sugli UFO al Congresso degli Stati Uniti – scrive Graves – ho accettato l'invito a testimoniare davanti al Congresso messicano nella speranza di mantenere vivo l'interesse governativo per le esperienze dei piloti con gli UAP. Purtroppo la dimostrazione di ieri è stata un grande passo indietro su questo tema. […] Continuerò a sensibilizzare sugli UAP come questione urgente per la sicurezza aerospaziale, per la sicurezza nazionale e la scienza, ma sono profondamente deluso da questo spettacolino indimostrabile”.