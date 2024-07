C'è un tunnel sulla Luna: la colonizzazione è possibile

La superficie della Luna non è certo ospitale. Le temperature possono raggiungere estremi di 127 gradi Celsius nel lato illuminato, e minime di -173 su quello in ombra. E l’assenza di un’atmosfera fa sì che le radiazioni cosmiche e quelle solari colpiscono con una forza che è può essere fino a 150 volte superiore a quella che sperimentiamo noi sulla Terra. Per questo motivo, stabilire una presenza umana fissa sul satellite, come previsto dai piani della Nasa, non sarà semplice: serve una location che tenga al riparo gli astronauti dalle temperature, dalle radiazioni e dall’impatto dei meteoriti. Un nuovo studio internazionale guidato dall’Università di Trento potrebbe avere la soluzione: enormi grotte che costellano la superficie della Luna, di cui i ricercatori sono riusciti a dimostrare per la prima volta l’esistenza sulla pagine di Nature Astronomy.

La ricerca

L’esistenza di questi tunnel lunari è stata teorizzata ormai da decenni. Si tratta di tubi di lava lunari, strutture formate durante antiche eruzioni risalenti al periodo in cui la Luna era ancora geologicamente attiva, collassati nei milioni di anni seguenti a formare delle enormi caverne sotterranee raggiungibili dalla superficie. Sarebbero il luogo perfetto per costruire una stazione sulla superficie in grado di fornire ombra e protezione agli astronauti, ma fino ad oggi mancava la conferma certa della loro esistenza.

Per ottenerla, il team internazionale guidato dall’Università di Trento ha utilizzato i dati ottenuti dal Lunar Reconnaissance Orbiter ( Lro,) della Nasa, e in particolare le immagini radar catturate dallo strumento Mini-Rf (Miniature Radio-Frequency) di un “pozzo” situato nel mare della Tranquillità, un’ampia pianura basaltica presente nel lato visibile del nostro satellite. Studiando i dati relativi a questa cavità – la più profonda conosciuta sulla Luna – i ricercatori hanno notato qualcosa di strano: un aumento della luminosità radar sul lato ovest del pozzo, un forte indizio della presenza di un tunnel di lava.

Per avere maggiori certezze, i ricercatori hanno quindi fatto ricorso a una simulazione, e fornendo all’algoritmo unii dati raccolti dal radar hanno ottenuto un modello 3D che, coerentemente con le osservazioni, suggerisce l’esistenza di un condotto che si espande nel sottosuolo dal lato ovest del pozzo.

La simulazione

“Grazie all’analisi dei dati, siamo riusciti a creare il modello di una porzione del condotto”, spiega Leonardo Carrer, ricercatore all’Università di Trento e primo autore dello studio. “La spiegazione più probabile delle nostre osservazioni è che si tratti di un tubo lavico cavo”. I ricercatori stimano che il condotto si trovi a una profondità di circa 130-170 metri, che sia lungo dai 30 agli 80 metri e largo circa 45. I risultati suggeriscono inoltre che sia leggermente inclinato, con una pendenza che raggiunge i 45 gradi. Condizioni perfette – stimano i ricercatori – per ospitare una futura base lunare.