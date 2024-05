Turbolenze assassine, vi porto dentro il terrore dei cieli

Qualche turbolenza durante un viaggio in aereo è un’esperienza che conosciamo tutti. Spaventosa, fastidiosa, ma praticamente sempre innocua. Non è stato così per i pazienti del volo SQ321 della Singapore Airlines partito il 20 maggio da Londra alla volta di Singapore: un improvvisa e grave turbolenza ha provocato un decesso e oltre 30 feriti tra i 211 passeggeri e i 18 membri dell’equipaggio, costringendo il capitano ad un cambio di rotta per atterrare a Bangkok e permettere ai feriti di ricevere cure mediche immediate. Come è stato possibile, e quanto è comune che le turbolenze causino danni così seri?

Cosa sono le turbolenze?

Un aereo in volo si sposta all’interno di un fluido, l’aria, ed è quindi soggetto all’azione delle correnti e dei vortici che trova sul suo cammino. Sono questi a causare le turbolenze, spostando l’aeroplano e facendo sobbalzare cose e persone al suo interno. Vengono classificate in base all’intensità in leggere, moderate, gravi ed estreme. E sono progressivamente meno comuni, più saliamo di intensità: secondo una ricerca del 2017, solo il 3% dell’atmosfera a quota di crociera contiene zone di turbolenza lieve, lo 0,4% moderate o peggio, e appena lo 0,1% gravi o estreme.

Questo, se parliamo di turbolenze imprevedibili. Ci sono infatti diverse cause note di turbolenze in volo che vengono attivamente tracciate ed evitate dai piloti. La più ovvia sono le tempeste, che con i loro potenti venti possono sbatacchiare facilmente anche il più pesante degli aerei. A seguire, le montagne, a ridosso delle quali si formano potenti vortici che possono raggiungere vari chilometri di ampiezza. E quindi le correnti a getto, delle specie di fiumi d’aria che scorrono da ovest verso est nella troposfera.

Quando è possibile prevedere le turbolenze, rarissimamente risultano pericolose, perché i piloti fanno il possibile per evitarle o minimizzarne gli effetti, e i passeggeri vengono avvertiti per tempo di allacciare le cinture e mettersi in posizione di sicurezza. Non sempre però è possibile, perché a volte le turbolenze, come dicevamo, sono imprevedibili. E seppure più rare, sono queste “turbolenze in aria chiara” a provocare la maggioranza degli incidenti riportati dagli aerei di linea, perché colpiscono passeggeri e assistenti di volo impreparati, e possono provocare ferite e persino decessi sbatacchiando qua e là oggetti e valige, o provocando cadute e altri tipi di incidenti. A quanto sembra, è proprio in una di queste turbolenze in aria chiara che si sarebbe imbattuto anche l sfortunato volo SQ321 della Singapore Airlines.

Quanti incidenti provocano?

La premessa d’obbligo è che gli incidenti aerei sono sempre estremamente rari, e morti e feriti una frazione insignificante rispetto ai milioni di passeggeri che si spostano ogni anno sui voli di linea. I più comuni sono gli incidenti in pista, alla partenza o all’atterraggio. Ma quando un qualche incidente avviene nella fase di crociera, allora la causa principale sono effettivamente le turbolenze. Secondo i dati della Federal Aviation Administration americana, tra il 2009 e il 2021 nei cieli americani le turbolenze hanno provocato appena 163 feriti gravi (con prognosi superiore alle 48 ore), e una manciata di decessi.

Le turbolenze gravi, che sono quelle in cui possono avvenire incidenti realmente pericolosi, come dicevamo sono estremamente rare. Ma a quanto pare, in aumento: uno studio ha infatti calcolato che sulla rotta Nord Atlantica sarebbero cresciute del 55% tra il 1979 e il 2020. Un altro effetto collaterale del riscaldamento globale, a cui non possiamo fare altro che abituarci.