Perché gli uccelli cantano tutti i giorni

Per diventare un bravo cantante serve talento, ma anche, e soprattutto, moltissima pratica. È vero per gli esseri umani, ma anche per gli animali: persino gli uccelli canori, che hanno fatto del canto uno stile di vita – e che con trilli e cinguettii si accaparrano le compagne, difendono il territorio e forgiano rapporti sociali – devono esercitarsi ogni giorno per mantenere le proprie performance ai massimi livelli. E come rivela uno studio appena pubblicato su Nature Communications, se non lo fanno, i giudici più inclemente – le femmine della specie – se ne accorgono immediatamente.

Lo studio

In particolare, lo studio ha analizzato la risposta all’esercizio dei muscoli necessari per il canto. Nell’uomo come negli uccelli, intonare una canzone richiede l’utilizzo coordinato di una miriade di muscoli, per lo più invisibili e di cui non abbiamo nemmeno consapevolezza, ma tutti fondamentali per una buona riuscita della nostra esibizione. Nessuno però ha mai studiato in che modo l’esercizio influenzi la tonicità e le reazioni di questa muscolatura occulta, e per questo, i ricercatori della University of Southern Denmark hanno deciso di effettuare un piccolo esperimento.

Ad un gruppo di diamanti mandarino (Taeniopygia castanotis), una specie di uccelli passeriformi australiani, comprendente esemplari di tutte le età, è stato impedito di cantare per un periodo di tempo variabile. I ricercatori hanno quindi registrato le loro canzoni al termine del periodo di riposo forzato, e le hanno analizzate e poi fatte ascoltare ad esemplari femminili della specie. “I diamanti mandarino di sesso femminile potevano inoltre percepire chiaramente la differenza – spiega Katharine Riebel, uno degli autori dello studio – e nel 75% dei casi hanno mostrato di preferire le canzoni eseguite da maschi ben allenati”.

Serve costante allenamento

Analizzando la muscolatura degli uccelli, i ricercatori hanno scoperto che dopo appena sette giorni trascorsi senza potersi allenare nel canto, questi perdono il 50% della loro forza. I risultati aiutano a capire quanto l’esercizio continuo sia importante per la muscolatura canora e per la riuscita delle esibizione degli uccelli. Ma non solo: indicano una possibile spiegazione per un fenomeno di cui abbiamo fatto esperienza un po’ tutti, e cioè la quantità enorme di cinguettii che si sentono in natura. “Moltissimi dei versi prodotti dagli uccelli sembrano fuori contesto – spiega Iris Adam, ricercatore che ha coordinato lo studio – cantano in momenti in cui sembrerebbero non averne alcun bisogno”.

Vista la velocità con cui peggiorano le loro performance canore senza esercizio, i ricercatori ritengono che moltissimi dei cinguettii che vengono prodotti nell’arco della giornata servano, sostanzialmente, per allenarsi, e mantenersi in forma per i momenti in cui il canto sarà essenziale per allontanare un rivale, o attrarre il partner ideale. Il fatto che la qualità delle canzoni sia così direttamente collegata all’allenamento aiuta anche a spiegare come mai viene percepita dai conspecifici come una misura dello stato di salute e della fitness riproduttiva di chi canta: un animale in salute riuscirà a esercitarsi regolarmente e a produrre cinguettii più armoniosi, e può quindi essere considerato un rivale più pericoloso o un partner più appetibile.