Neuralink pubblica per la prima volta un video dell'uomo con chip nel cervello

A febbraio Elon Musk aveva annunciato che il primo paziente a cui è stato impiantato un chip nel cervello era in grado di controllare il mouse con il pensiero. Ora quel paziente ha un volto e un'umanità, ed è innegabile che la sua apparizione in video - sul profilo "X" di Neuralink - porti il mondo a considerare con più favore l'idea di chip collegati direttamente alle menti delle persone. Del resto, lo scopo dichiarato della start-up di neurotecnologie di Musk è quello rlativo all'uso medico-riabilitativo dei chip, che darebbero l'opportunità di ripristinare le capacità perdute come vista, la funzione motoria o linguaggio. Con Noland Arbaugh - questo il nome del primo paziente a cui è stato impiantato un chip cerebrale - l'utilizzo riabilitativo sembra aver dato risultati entusiasmanti.

Nel video, il 29enne racconta di essere diventato tetraplegico dopo un incidente stradale, e di poter ora, grazie al chip, svolgere i suoi hobby in modo facilitato nonostante la mobilità estremamente ridotta. Può prendere lezioni di giapponese, giocare ai videogiochi e a scacchi, spiega mentre descrive il modo in cui riesce a spostare il cursore sullo schermo mentre l'impianto traduce la sua intenzione.

"Sono paralizzato da sotto le spalle, al di sotto non ho sensazione di movimento". Ma, grazie al chip, può svolgere attività che, pur nella loro semplicità, per anni gli sono state negate. ​"È pazzesco", afferma il 29enne. "Certo, c'è tanta strada da fare, ma mi ha già cambiato la vita e penso che la cambierà ad altre persone".

Un'interfaccia cervello-computer

Neuralink aveva annunciato mesi fa di aver iniziato a reclutare volontari per una sperimentazione clinica per testare il suo dispositivo, una "interfaccia cervello-computer" per captare l’attività elettrica dei neuroni e convertire tali segnali in comandi per controllare un dispositivo esterno. A gennaio era arrivato l'annuncio ufficiale da parte di Elon Musk: "Neuralink ha installato il suo primo impianto cerebrale in un essere umano, con risultati iniziali promettenti". L'ambizione da sempre dichiarata è proprio la possibilità di intervenire su disturbi neurologici come la Sla o il Parkinson e forse un giorno realizzare una relazione simbiotica tra uomo e intelligenza artificiale.