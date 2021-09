L'uomo potrà vivere per sempre (o quasi): saremo sempre più vecchi, lo dice una ricerca

Le aspettative di vita continuano a crescere di anno in anno e così la soglia massima d'età raggiungibile dall'uomo: è uno studio guidato dai ricercatori del Politecnico di Losanna e pubblicato su Royal Society Open Science a confermare che entro il 2100 si potrà andare oltre il "limite invalicabile" dei 130 anni. Una volta raggiunti i 110 anni ogni anno di vita "è come lanciare una moneta. - spiegano i ricercatori - Oggi per raggiungere i 130 anni si ha una probabilità inferiore a 1 su un milione ma in futuro potrebbe essere diverso".

L'uomo "vede" i 130 anni

L'uomo si interroga dall'alba dei tempi sulla possibile esistenza di una durata massima per la vita e gli studi che hanno cercato di indagare i meccanismi biologici responsabili della "fine vita" non si contano sulle dita di una mano. Gli studiosi svizzeri hanno scelto un nuovo approccio, analizzando una serie di archivi internazionali sui dati relativi alla mortalità dei super centenari tra cui i dati dell’Istat italiani, che evidenziano la presenza di un forte picco di mortalità intorno ai 108 anni, un numero che rappresenta una sorta di "trappola" ma che, per quanto difficoltosa, può essere superata.

Una volta superati i 108 anni i dati mettono in evidenza come ogni anno in più ha sostanzialmente la stessa probabilità di essere raggiunto, indipendentemente dal sesso.

Oltre i 110 anni - spiegano i ricercatori elevetici - si può pensare di vivere un altro anno come se fosse il lanciare una moneta: se esce testa, allora vivrai fino al tuo prossimo compleanno, in caso contrario, morirai ad un certo punto entro il prossimo anno

I ricercatori sono giunti alla conclusione, sulla base dei dati, che sia probabile che gli esseri umani possano vivere almeno fino a 130 anni. "Siamo stati in grado di dimostrare che se esiste un limite inferiore a 130 anni - spiegano - dovremmo essere in grado di rilevarlo ora utilizzando i dati disponibili. Un vero limite alla vita, dunque, non esiste ma arrivare a 130 anni equivale approssimativamente a ottenere testa per 20 lanci consecutivi di una moneta", scrivono i ricercatori nelle conclusioni. Non è impossibile ma la probabilità è meno di 1 su un milione. Il miglioramento degli stili di vita e quindi l’aumento degli ultra centenari fa crescere la possibilità di avvicinarsi al limite entro fine secolo.