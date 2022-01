Il nuovo vaccino Pfizer-BioNTech contro Omicron

Via libera ai test clinici per il vaccino specifico contro Omicron. L'annuncio arriva in un comunicato stampa diffuso dalla casa farmaceutica Pfizer e dalla tedesca BioNTech che intendono testare il preparato su 1.420 adulti volontari in buona salute tra i 18 e i 55 anni. L'obiettivo è quello di valutare sicurezza, tollerabilità e livello di risposta immunitaria del vaccino aggiornato contro la nuova variante. Le due aziende hanno fatto sapere che i partecipanti ai test saranno divisi in tre gruppi: nel primo ci sarà chi ha già ricevuto due dosi del vaccino Pfizer tra i 3 e i 6 mesi prima dello studio e riceverà una o due dosi del nuovo vaccino. Il secondo gruppo comprenderà partecipanti a cui è stata già somministrata la dose booster e che riceveranno una sola dose del vaccino anti-Omicron; nel terzo, infine, ci saranno i soggetti non immunizzati a cui saranno somministrate tre dosi del nuovo vaccino. La dose, fanno sapere le due società, sarà di 30 microgrammi.

"Le ricerche e i dati indicano che le terze dosi continuano a garantire un alto livello di protezione contro le forme gravi della malattia e contro i ricoveri in ospedale anche in presenza della variante Omicron. Tuttavia - ha fatto sapere Kathrin Jansen, vicepresidente di Pfizer -, riconosciamo la necessità di prepararci all'eventualità che questa protezione possa scemare nel tempo e di rispondere in maniera piu' specifica a Omicron e a nuove varianti in futuro".

L'obiettivo, ha dichiarato il CEO di BioNTech Ugur Sahin, è sviluppare un vaccino che fornisca una protezione duratura contro la variante omicron. Il numero uno di Pfizer Albert Bourla ha aggiunto che " speranza è quella di riuscire "a ottenere qualcosa che abbia una protezione molto, molto migliore, in particolare contro le infezioni". In base a quanto dichiarato nelle scorse settimane dalle due aziende, il nuovo vaccino potrebbe essere pronto entro marzo, ma servirà poi altro tempo perché venga approvato dalle agenzie regolatorie.