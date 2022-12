Perso nello spazio il razzo italiano Vega-C: distrutti due satelliti avveniristici

Partito alle 02:47 ora italiana dalla base di Kourou, in Guyana francese, il razzo europeo Vega C realizzato negli stabilimenti di Colleferro (Roma) dell’italiana Avio ha avuto un problema pochi minuti dopo il decollo. A bordo gli ultimi due satelliti che avrebbero dovuto completare la costellazione francese Pléiades per l’osservazione della Terra. Realizzati da Airbus i Pléiades sono pensati sia per uso civile che militare: caratterizzati da grande agilità e reattività, possono vedere dettagli fino a 30 centimetri.

La traiettoria del lanciatore ha deviato da quella programmata e la telemetria ha smesso di arrivare alla sala di controllo del centro spaziale. Vega-C doveva partire lo scorso 24 novembre, ma il volo era stato rinviato di un mese. La causa è stata un elemento di lancio difettoso. Oggi il disastro con un problema pare dovuto a una mancanza di pressione nel secondo stadio che ha portato il direttore delle operazioni a "uccidere" la missione riportando il razzo verso terra in una zona ini pieno oceano Atlantico.

Yikes. Really decided to kill the flight there. Wonder if that's a designed "Ok, we've lost it, let's get this down over this corridor". pic.twitter.com/0e0sd8t2mU