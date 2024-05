Il vermocane invade i mari del Sud Italia: cosa fare in caso di puntura

È arrivato dai mari del sud attraversando il Canale di Suez, diffondendosi rapidamente in tutto il Mar Mediterraneo grazie alle recenti ondate di calore. Non è il granchio blu ma il vermocane, un verme marino carnivoro e insaziabile che sta minacciando i mari di Sicilia, Puglia e Calabria. Ne sanno qualcosa i pescatori visto che questi ormai temutissimi esemplari si attaccano alle reti divorando il pesce. E non è tutto perché i suoi aculei provocano edemi, pruriti e febbri attraverso il rilascio di tossine urticanti. Cosa fare in caso di puntura di vermocane?

Vermocane: cos’è e dove si trova

Il vermocane può provocare danni sia all’uomo sia alla fauna marina. A lanciare l’allarme l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs), sottolineando che si tratta di una specie invasiva, minacciosa per gli animali che vivono nelle riserve naturali marine, compresi i coralli, ma anche per i pescatori e i bagnanti.

Conosciuti anche come vermi di fuoco o di mare arrivano a essere lunghi fino a un metro. Sembrano dei millepiedi, sono molto colorati, ma nelle setole hanno migliaia di aculei urticanti. Si sono diffusi rapidamente nei nostri mari perché non hanno nemici e se li spezzi in due si rigenerano. Si trovano solitamente sui fondali marini soprattutto rocciosi, tra i coralli e sugli scogli.

Cosa fare in caso di puntura di vermocane

In vista della stagione estiva si moltiplicano i timori per l’invasione di questa specie aliena, anche perché questi esemplari conosciuti con il nome scientifico di Hermodice carunculata rappresentano una seria minaccia anche per i bagnanti.

Una puntura di vermocane può provocare edemi, pruriti e febbri, ma anche nausea, vertigini e altri sintomi che durano per diverse ore. Può essere molto fastidiosa se avviene in un punto in cui la pelle è meno spessa, come nella piega del gomito e del ginocchio. Se si viene punti sui polsi o sulle mani invece la tossina può causare anche un leggero intorpidimento delle dita. Sintomi più lievi se la puntura avviene dove la pelle è più spessa. In tal caso si avverte solo un leggero prurito, come quando si tocca l’ortica tanto per fare un esempio.

Il consiglio in caso di puntura di vermocane è quello di eliminare l’aculeo dalla pelle, poi utilizzare una pomata specifica o applicare dell’alcol. Nei casi più gravi sarà necessario l’utilizzo del cortisone.