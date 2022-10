La vernice che rinfresca case e aerei: è la più bianca mai creata

Anche un semplice cambio di colore può aiutare a risparmiare energia. È fisica di base, d’altronde: il nero assorbe più o meno tutto lo spettro della luce visibile, e quindi molta più energia e calore di quanto non faccia il bianco, che la riflette. Una vernice realmente riflettente potrebbe quindi, in teoria, aiutare a respingere abbastanza luce solare da raffreddare l’interno di palazzi o veicoli dipinti con essa, evitando o limitando il ricorso all’aria condizionata nei mesi caldi. È quello che hanno in mente di fare gli scienziati della Purdue University, con la loro invenzione più recente: una vernice “più bianca del bianco”, capace di riflettere praticamente per intero la luce solare incidente, e di abbattere così di oltre quattro gradi le temperature interne di case, aerei e automobili su cui viene passata.

L’invenzione era stata annunciata lo scorso anno, ed era anche stata riconosciuta dal Guinness dei primati, meritandosi il titolo di vernice più bianca del mondo. La formulazione iniziale, però, aveva un piccolo difetto: per ottenere i livelli di riflettività promessi era necessario stendere uno strato di vernice spesso almeno 400 micron. Perfetto in caso di strutture stazionarie in muratura, come il tetto di un palazzo. Ma troppo spesso per dipingervi l’esterno di veicoli come aerei e automobili, dove solitamente si applicano strati di vernice di spessore inferiore ai 200 micron.

“Sono stato contattato più o meno da chiunque: produttori di astronavi, architetti, aziende che fanno scarpe e vestiti”, racconta l’inventore della vernice, Xiulin Ruan, un professore di ingegneria meccanica della Purdue University. “Tutti avevano le stesse due domande: dove posso comprarla, e puoi renderla più sottile?”.

Accontentare la seconda richiesta non è stato facile. Ma dopo essere tornato in laboratorio e aver lavorato per mesi al problema, Ruan è riuscito nell’impresa. Come descritto in un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista Cell Reports Physical Science, si è trattato semplicemente di modificare la formula della vernice, scegliendo un pigmento differente da quello utilizzato nella formulazione originale.

La vernice più bianca del mondo conteneva infatti al suo interno altissime concentrazioni di solfato di bario, una sostanza utilizzata per la produzione di carta fotografica e cosmetici di colore bianco. Sostituendolo con particelle di nitruro di boro esagonale, un composto chimico utilizzato come lubrificante, Ruan è riuscito a ottenere una vernice che funziona anche a spessori di appena 150 micron, sacrificando una percentuale minima della sua capacità di riflettere la luce: la nuova formulazione è in grado di riflettere il 97,9% della radiazione luminosa, contro il 98,1% di quella originaria. La scelta del nitruro di boro esagonale ha dato anche un altro risultato, apprezzato e inatteso: ha ridotto dell’80% il peso della vernice, rispetto alla formulazione precedente.

“Un peso così ridotto apre le porte a moltissime aplicazioni”, sottolinea George Chiu, coautore dello studio che rivela le caratteristiche della nuova vernice ultra-bianca. “Ora la vernice potrebbe essere utilizzata per raffreddare l’esterno di aeroplani, automobili e treni. Un aereo che attende sulla pista in una calda giornata estiva, ad esempio, non dovrebbe più tenere accedere l’aria condizionata a tutta potenza per raffreddare la cabina, risparmiando enormi quantità di energia”.

Secondo i suoi inventori, un utilizzo diffuso della vernice più bianca del mondo avrebbe effetti importanti nel ridurre i consumi energetici, e aiuterebbe a contrastare i cambiamenti climatici in atto. Sarà vero? Per scoprirlo non dovremmo attendere troppo: i due scienziati, infatti, pensano di poter lanciare sul mercato la loro invenzione in tempi relativamente rapidi.