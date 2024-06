Scoperto il vino più antico al mondo: dopo 2mila anni è ancora liquido

"Una sorpresa incredibile". Un gruppo di ricercatori spagnoli ha trovato dentro un'urna funeraria di circa 2.000 anni fa, un vino ancora in stato liquido, il più antico al mondo. L'equipe guidata José Rafael Ruiz Arrebola, chimico organico dell'Università di Cordova, ha rinvenuto l'incredibile reperto in una tomba romana nella città andalusa di Carmona.

Scoperto il vino più antico al modo

I risultati delle analisi sono stati pubblicati sulla rivista "Journal of Archaeological Science: Reports": per essere certi che si trattasse realmente di vino e non di un liquido derivato da sversamenti o processi di condensazione, i ricercatori hanno condotto una serie di analisi chimiche per determinarne il pH, la presenza di materia organica, sali minerali e sostanze derivate dai resti del deceduto o dalla stessa urna di vetro. I test hanno dato la conferma: si tratta di vino, contenente sette particolari polifenoli che sono presenti anche in vini moderni dell'Andalusia.

Arrebola ha raccontato come è stata rinvenuta l'urna: "Abbiamo trovato una tomba sommersa scavata nella roccia, che ha permesso all'urna di rimanere in piedi per 2.000 anni. L'eccezionale ritrovamento dell'urna contenente i resti umani cremati e il liquido rossastro rimasto intatto per circa 2.000 anni è stata un'occasione unica per esaminare la composizione chimica del liquido per accertare se fosse era il vino più antico del mondo".

Le analisi: si tratta di vino bianco

La tomba era composta da otto nicchie sepolcrali, dentro cui erano custodite diverse urne, tra cui quella con il liquido ancora ben conservato. Dopo aver constatato che si trattava di vino, i ricercatori hanno cercato di capire se fosse rosso o bianco: "La mancanza di acido siringico, che si forma quando il pigmento principale dei vini rossi si decompone, indicava chiaramente un vino bianco, così come i mosaici romani locali che mostravano persone che calpestavano l’uva bianca". Il vino scoperto in Spagna risale al primo secolo dopo Cristo ed è a tutti gli effetti il più antico del mondo. In precedenza il primato era detenuto da una bottiglia di vino scoperta nel 1867 a Spira, in Germania, e risalente al quarto secolo dopo Cristo.