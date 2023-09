Forse abbiamo già trovato la vita su Marte, uccidendola per errore

La ricerca di forme di vita al di fuori del nostro pianeta è uno degli obbiettivi scientifici più ambiziosi, e appassionanti, che si è prefissa la specie umana. Ma nonostante oltre 50 anni di sforzi e di costose missioni spaziali, per ora la risposta a una domanda semplice come “Siamo davvero soli nell’universo?”, continua a sfuggirci. E se l’avessimo sempre avuta sotto il naso, senza però accorgercene? È questa in effetti la tesi sostenuta da Dirk Schulze-Makuch, divulgatore ed esperto di astrobiologia dell’Università tecnica di Berlino, in un recente intervento ospitato sul sito Big Think: potremmo aver raccolto forme di vita marziani già decenni fa, nei primissimi esperimenti svolti dalla Nasa sul pianeta rosso, uccidendole (inavvertitamente) con le nostre analisi.

Il programma Viking

Quelli a cui fa riferimento l’astrobiologo tedesco sono gli esperimenti svolti a metà degli anni ‘70 dalle due sonde Viking della Nasa, nel corso della prima (e per ora unica) missione indirizzata alla ricerca diretta di forme di vita sulla superficie di Marte. I due lander americani che atterrarono su Marte nel 1976 erano infatti equipaggiati con un set di strumenti pensati per effettuare quattro diversi esperimenti sui campioni di suolo marziano raccolti nel sito dell’atterraggio, alla ricerca di biofirme, cioè di molecole che possono dimostrare la presenza di forme di vita. I risultati di questi test, però, fornirono risultati controversi e di difficile interpretazione, ieri come oggi.

Due esperimenti fornirono infatti, inizialmente, risultati positivi, uno identificò tracce di composti organici che vennero però interpretati come contaminazioni provenienti dal nostro pianeta, mentre il quarto ed ultimo fornì risultati negativi. All’epoca, l’insieme dei dati raccolti venne interpretato come un risultato negativo: nessuna prova conclusiva dell’esistenza di forme di vita marziane. Ma a riguardare quei dati con le conoscenze attuali – scrive Schulze-Makuch – si può argomentare anche per un’interpretazione differente.

Forme di vita?

I composti organici individuati dai due lander Viking erano molecole conosciute come organocloruri, non erano ritenuti all’epoca frequenti nel suolo marziano, e per questo motivo vennero interpretati come contaminazioni provenienti dal nostro pianeta, anche perché le analisi non mostrarono traccia di altri composti organici. Le missioni svolte nei decenni successivi hanno dimostrato però che gli organocloruri sono sostanze normalmente presenti nel suolo marziano, e che i metodi di analisi impiegati dagli strumenti delle sonde Viking, che dovevano riscaldare i campioni ad alta temperatura, potrebbero aver attivato l’azione di un’altra sostanza che abbonda nelle sabbie marziane, il perclorato, distruggendo in questo modo le tracce di altre sostanze organiche potenzialmente presenti nei campioni.

Anche gli altri due esperimenti che avevano fornito risultati parzialmente positivi secondo Schulze-Makuch potrebbero aver risentito di un peccato originale nel loro design sperimentale. Sia il labeled release experiment (in cui si cercavano potenziali tracce di attività metabolica nei campioni) che il pyrolytic release experiments (che cercava tracce di fotosintesi) prevedevano infatti l’utilizzo di acqua nel trattamento dei campioni. E questo, secondo l’astrobiologo tedesco, fu un grossolano errore, legato alla scarsa conoscenza che si aveva all’epoca dell’ambiente marziano.

Negli anni ‘70 si pensava infatti che la vita dovesse avere, un po’ ovunque, le caratteristiche che ha sul nostro pianeta. E che quindi anche una forma di vita marziana dovesse necessariamente prosperare in presenza dell’acqua. Oggi sappiamo che non è così: Marte è un pianeta estremamente secco, ma esistono microorganismi – anche sulla Terra – perfettamente adattati per sopravvivere anche alla quasi totale assenza di acqua. Se esistono batteri o altre forme di vita microscopica su Marte, è probabile che si siano evoluti per vivere in un ambiente estremamente secco, e in questo caso, la comparsa improvvisa di una grande quantità di acqua avrebbe, probabilmente, l’effetto di ucciderli.

Abbiamo ucciso i marziani?

Se i campioni analizzati dalle sonde Viking contenevano forme di vita, insomma, è estremamente probabile che le abbiamo "affogate" nel tentativo di analizzarle. Questo tra l’altro spiegherebbe i risultati contraddittori dei due esperimenti. Nel labeled release experiment i risultati iniziali, positivi, potevano essere legati ad un’effettiva presenza di forme di vita aliene nel campione, che una volta esposte all’acqua sarebbero state rapidamente decimate, fornendo risultati negativi nelle seguenti analisi. Simile il discorso anche per il pyrolytic release experiments, in cui inizialmente le analisi vennero realizzate senza l’utilizzo di acqua, fornendo risultati positivi, che divennero negativi solo dopo aver replicato l’esperimento in ambiente umido.

Da qui a dire che erano effettivamente presenti dei batteri alieni nei campioni analizzati nel 1976, ovviamente, ce ne vuole. Ma i ragionamenti di Schulze-Makuch mettono sicuramente in luce due aspetti importanti. Il primo è che servirà ancora più cura in futuro nell’organizzare le prossime missioni scientifiche sul pianeta rosso, per essere certi di non finire per distruggere (accidentalmente) le stesse forme di vita che stiamo cercando di scoprire. Il secondo, è che non c’è motivo di scoraggiarsi, nonostante i ripetuti fallimenti: quella della ricerca di forme di vita aliene al di fuori del nostro pianeta – infatti – è una storia ancora tutta da scrivere.