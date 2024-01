Che cos'è il "vortice polare" che porta il gelo sull'Europa

In America si attendono tempeste e freddo intenso, per chiudere una stagione invernale che fino ad ora si è rivelata piuttosto mite. Effetto del vortice polare, una corrente di venti freddi che circonda i poli soffiando da est ad ovest, impedendo alle gelide masse di aria artica di invadere le latitudini più meridionali. A meno – ed è questo il motivo per cui se ne parla in questi giorni – che qualche altro fenomeno atmosferico non ne influenzi l’andamento, iniettando correnti calde nelle regioni più settentrionali e spingendo altrove l’aria fredda dell’Artico. È quello che sta succedendo in questi giorni, e se per il Nord America e il Nord Europa significherà quasi certamente un crollo delle temperature nella seconda parte del mese, gli effetti sull’Italia per ora sembrano ancora difficili da prevedere.

Vortice polare: di cosa parliamo?

Come dicevamo, il vortice polare è una massa di aria fredda ruota in senso orario al di sopra dei poli. È presente tutto l’anno, ma nel nostro emisfero inizia a rafforzarsi nei mesi autunnali, quando la diminuzione delle ore di luce provoca il calo delle temperature nelle regioni settentrionali, che a sua volta abbassa la pressione atmosferica e rafforza lo sviluppo del vortice polare. Se nulla lo disturba, questo mantiene nella zona dell’artico le sue masse di aria fredda, determinando temperature relativamente miti nelle aree settentrionali dell’Europa e dell’America. Se qualche fenomeno atmosferico disturba il vortice polare, però, il clima dell’intero emisfero può cambiare notevolmente.

Gli effetti sull’Italia

In questi giorni il vortice polare sta risentendo in particolare del riscaldamento della stratosfera, che spinge un anticiclone verso il Polo innescando la discesa di correnti fredde verso Sud. È in questi casi che avvengono solitamente i grandi episodi di freddo invernale in Europa. È capitato ad esempio nel gennaio del 1985, quando un’ondata di freddo anomalo fece registrare record di temperature minime in molte città italiane, come i quasi -10 gradi Roma e i -23 di Firenze, e nevicate storiche in tutto il Centro-Nord.

Non sempre però l’irruzione nelle regioni artiche significa freddo intenso sulla nostra penisola. Se l’anticiclone si muove infatti tra Groenlandia e Polo le correnti del vortice polare possono essere spinte verso ovest, sulla Siberia, mantenendo le correnti di aria freddo a Nord e provocando la risalita di masse di aria calda sull’Europa Meridionale, Italia compresa. Per ora, sembra che le cose siano destinate ad andare proprio così. E in questo caso, l’inverno in Italia quest’anno rischiamo di non vederlo arrivare, almeno fino a febbraio.