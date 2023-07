Anno scolastico 2023/2024, le date di inizio regione per regione: quando si torna a scuola

Quando si tornerà in classe? Le Regioni hanno terminato i calendari per il nuovo anno scolastico 2023/2024. Sono state definite le date di inizio e fine delle lezioni, quelle per le vacanze di Natale e di Pasqua ed eventuali ponti. Ecco i calendari regione per regione:

Abruzzo

In Abruzzo le lezioni prenderanno il via il 13 settembre 2023 per le scuole di ogni ordine e grado. La chiusura delle scuole primarie e secondarie, invece, sarà l'8 giugno 2024. La scuola dell'infanzia (nido e materna) termineranno invece il 29 maggio 2024. Vacanze di Natale dal 24 dicembre al 7 gennaio, mentre saranno le scuole a decidere se chiudere per il Carnevale. Dal 28 marzo al 2 aprile infine ci saranno le vacanze di Pasqua.

Basilicata

Le lezioni in Basilicata inizieranno il 13 settembre 2023 e termineranno l'8 giugno 2024. Le vacanze di Natale saranno dal 24 dicembre al 7 gennaio compresi, il 12 e 13 febbraio gli istituti saranno chiusi per il Carnevale, mentre la pausa pasquale sarà dal 28 marzo al 2 aprile 2024.

Provincia di Bolzano

Gli studenti della provincia autonoma di Bolzano rientreranno in classe il 15 settembre. La pausa natalizia sarà dal 23 dicembre 2023 all'8 gennaio 2024 e ci sarà una lunga settimana per la pausa di Carnevale: dal 10 al 18 febbraio 2024. L'anno si chiuderà quindi più tardi rispetto ad altre parti d'Italia: le lezioni termineranno il 14 giugno 2024.