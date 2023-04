Ansia tra gli studenti, liceo sperimenta giudizi al posto dei voti

Sempre più ragazzi soffrono di crisi d’ansia, soprattutto a scuola di fronte a un’interrogazione o a un compito in classe. Per abbassare il livello di stress tra gli studenti il liceo classico-scientifico Giordano Bruno di Mestre (Venezia) ha deciso di sperimentare in tre classi il quadrimestre senza voti. La valutazione delle prove verrà fatta sulla base dei "risultati raggiunti", scritti in verde, con l’aggiunta di una indicazione sulla "preparazione da migliorare", corredata da dettagli specifici. Solo al termine del quadrimestre questi giudizi si tramuteranno in voti, per poi finire in pagella.

Il problema dell’ansia tra gli studenti è stato segnalato soprattutto dai professori delle classi prime. "Tra i ragazzi c'è un problema d'ansia importante, che è sempre più evidente. Noi ci stiamo lavorando – ha dichiarato la dirigente scolastica Michela Michieletto al Corriere del Veneto -. Stiamo cercando di trovare soluzioni. Non possiamo rimanere sordi al loro disagio". All’idea di sostituire i voti con dei giudizi "ci pensavo da un po', ora abbiamo trovato l'occasione. Abbiamo scelto alcuni contesti particolari, solo alcune classi. Una al Bruno, allo scientifico, è già partita, un'altra partirà sempre allo scientifico e forse ne inizierà una terza al classico".

