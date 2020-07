Azzolina prova in tv i nuovi banchi con le rotelle: "Non è difficile sedersi e lavorare"

Con i banchi singoli con le rotelle "non è difficile, come vedete, sedersi e lavorare". Parola della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che durante la sua partecipazione alla puntata di ieri sera di In Onda su La7 ha provato di persona uno dei banchi singoli a seduta integrata che potrebbero essere acquistati in vista della riapertura dell'anno scolastico.

Azzolina ha scherzato con i due conduttori Luca Telese e Davide Parenzo, dando loro dei "malpensanti" perché dubbiosi circa il fatto che lo spazio sul nuovo banco possa essere troppo ristretto per contenere ad esempio i dizionari e vocabolari necessari agli studenti. La ministra ha garantito che il Rocci, voluminoso dizionario di greco antico tra i più usati dagli studenti dei licei classici d'Italia, "ci entra".

"Le scuole sono aperte perché stanno lavorando per garantire il distanziamento. Abbiamo chiesto alle singole scuole di quali banchi avessero bisogno. Su questi banchi c'è una polemica stucchevole, nessuno ha chiesto a cosa serviranno quei banchi", ha commentato poi la ministra.

Scuola, la polemica sui nuovi banchi monoposto

Secondo la gara indetta dal Commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, circa 2,5 milioni di nuovi banchi monoposto dovrebbero essere consegnati alle scuole entro il 7 settembre. Il ministero dell'Istruzione è finito più volte sotto attacco nelle ultime settimane per la questione dei banchi, con critiche dirette sia al bando di Arcuri sia in merito alla loro utilità a fini pratici sia alle modalità di utilizzo.

"Lasciateci lavorare senza fare polemica, perché la polemica terrorizza le famiglie. Quella dei banchi è una gara europea. Stiamo investendo in arredi scolastici e investire non è una colpa", ha detto la ministra Azzolina intervistata questa mattina dalla trasmissione Agorà su Rai3. "Abbiamo dato tanti soldi alle scuole e ai dirigenti scolastici. Per l'inizio dell'anno scolastico avranno sapone, igienizzanti e tutto quello che serve – ha aggiunto la ministra - Dobbiamo provare ad azzerare il rischio Covid nelle scuole". Azzolina ha poi precisato che la tipologia di banchi monoposto innovativi è indicata solo per gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie, e che permettono di recuperare molto spazio, necessario per garantire il metro di distanza tra le "rime buccali".