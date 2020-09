I banchi a scuola diventano automobili: "Così abbiamo accolto le classi"

I banchi monoposto trasformati in automobili colorate. Un modo per far sentire meno ai piccoli studenti la pressione delle regole imposte dall'emergenza Covid e la differenza rispetto alle aule lasciate a marzo per il lockdown. E' l'idea dell'Istituto comprensivo Pirandello di Taranto, che alle classi prime della scuola primaria Falcone ha fatto trovare questa originale sorpresa.

"28 settembre 2020. Primo giorno di scuola!!! Le classi prime della scuola Primaria Falcone noi le abbiamo accolte così! Si riparte, tutti insieme verso una nuova grande avventura", ha scritto l’istituto su Facebook.

A Taranto le lezioni nelle scuole sedi di seggio elettorale sono riprese lunedì 28 settembre, con quattro giorni di ritardo rispetto alla data scelta dalla regione.

