Il caso dei bambini che fanno lezione in ginocchio perché mancano i banchi

Primo giorno di scuola "in ginocchio" per gli alunni di una classe genovese che questa mattina, alla riapertura delle aule, non hanno trovato i banchi sui cui studiare. L’immagine dei bimbi chini sulle ginocchia sarebbe stata inviata alle famiglie da un’insegnante, ma in breve è diventata virale tra chat e social network tanto che è stata postata su Facebook anche dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Genova, la denuncia di Toti: "Bimbi in ginocchio per fare lezione"

"Cara Azzolina - si legge nel post del governatore -, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici purtroppo! I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo. Io lo trovo inaccettabile e sto già scrivendo una lettera alla Direzione scolastica per intervenire immediatamente. Un’immagine come questa non è degna di un Paese civile come l’Italia". Toti ha poi precisato che "alle insegnanti e al personale scolastico va tutto il mio appoggio e la mia stima. Hanno fatto e stanno facendo di tutto e di più per garantire l'istruzione agli alunni. Non hanno responsabilità". Insomma, la stilettata è tutta all’indirizzo dell’esecutivo e del ministro dell’Istruzione Azzolina.

La scuola è iniziata senza i nuovi banchi

I disagi non sono mancati neppure in altri istituti. Al Convitto Umberto I di Torino,lo riferisce La Stampa, una classe di liceali ha fatto lezione sui banchi di legno antico della chiesa di San Rocco. Per affrontare l’emergenza il governo ha ordinato due milioni di banchi di tipo tradizionale e 435mila banchi speciali con le rotelle, ma una parte consistente dei nuovi banchi - giudicati indispensabili per garantire il distanziamento sociale - arriveranno solo a scuola già iniziata.

