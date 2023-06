Bocciato il ragazzo che ha accoltellato la prof in classe. La famiglia annuncia ricorso

È stato espulso ed escluso dallo scrutinio di fine anno lo studente 16enne dell'istituto Alessandrini di Abbiategrasso che lo scorso 29 maggio ha accoltellato la propria insegnante di italiano, Elisabetta Condò.

La decisione è stata presa all'unanimità dal consiglio d'istituto, ma la famiglia del ragazzo - attualmente rinchiuso nel carcere minorile "Beccaria" - ha annunciato che presenterà ricorso in quanto, secondo il legale, il rendimento scolastico dell'alunno era buono. Il preside dell'istituto, Michele Raffaeli, aveva spiegato nei giorni a ridosso dell’aggressione che il regolamento della scuola prevedeva l’allontanamento dalla scuola, a seguito di reati perseguibili per legge. Ma se l’atto di espulsione era prevedibile, non era detto che lo fosse anche la bocciatura. Che però alla fine è arrivata.

Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi Lazio, si dice d'accordo "con la decisione del Consiglio d'Istituto perché un atto talmente grave non poteva che avere come conseguenza, come sanzione la più grave, quella della bocciatura come prevista dalla normativa".

Così la pensa anche Ivana Barbacci, segretaria generale Cisl Scuola. "Credo che il fatto accaduto sia di una gravità e di una violenza inaudita e che quindi merita che sia affrontato anche con regole forti, significative e che non venga derubricato come una ragazzata ne venga sottovalutato dal punto di vista del disagio che a questo sottende" sottolinea Barbacci. "Proprio perché le istituzioni sono tali nel momento in cui si danno delle regole, mi sentirei di dire 'rispettiamole e facciamole rispettare queste regole'. Pertanto - prosegue la segretaria di Cisl scuola - se il consiglio di classe si è riunito e ha fatto questa scelta, credo che sia suffragato anche da regolamenti dell'istituto e da scelte che sono state, in qualche modo, condivise nel momento dell'iscrizione e nel momento in cui sono state assunte le decisioni collegiali, anche alla presenza dei genitori".

Continua a leggere su Today...