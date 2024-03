Quando si torna a scuola a settembre 2024: tutte le date

In ordine sparso, le Regioni hanno iniziato a mettere mano al calendario scolastico per l'anno 2024/2025. Ogni anno il ministero dell'Istruzione emana un'ordinanza che contiene le date delle festività nazionali, uguali perle scuole di ogni ordine e grado.

Le Regioni fissano però autonomamente la data di inizio e di fine delle lezioni nonché gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi. Ci sono già le date per Lazio, Veneto e Valle d’Aosta, poi i singoli istituti hanno sempre la facoltà di deliberare ulteriori giorni di sospensione, nel limite dei giorni di lezioni da garantire, che possono incidere anche sulle date in cui si torna in aula a settembre.

Deve essere sempre la giunta regionale ad approvare il nuovo calendario scolastico di ogni anno. Le date vengono comunicate, dove possibile, con ampio anticipo, sia per consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare le proprie attività, sia per permettere agli enti locali di organizzare l'erogazione dei servizi di competenza sia per far sì che le famiglie siano informate per tempo sulle attività didattiche dei propri figli.

Calendario scolastico 2024/2025

I calendari scolastici regionali già deliberati sono i seguenti:

Nel Lazio l'inizio delle lezioni sarà il 16 settembre. Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, quelle pasquali dal 17 al 22 aprile 2025.

In Valle d'Aosta si torna in classe mercoledì 11 settembre. Altri giorni di sospensione saranno 2 novembre (ponte di Ognissanti), poi dal 23 dicembre al 6 gennaio per le vacanze natalizie, 30 e 31 gennaio Fiera di Sant’Orso, dal 17 al 21 aprile vacanze di Pasqua, 26 aprile, 2 e 3 maggio.

In Veneto l'inizio delle lezioni è stato fissato per l'11 settembre. Altri giorni di sospensione delle lezioni: sabato 2 novembre 2024 (ponte della solennità di Ognissanti); da lunedì 23 dicembre 2024 a sabato 4 gennaio 2025 vacanze di Natale, compresa la domenica e il 6 gennaio Epifania; dal 3 al 5 marzo 2025 Carnevale; dal 17 aprile al 21 aprile 2025 Pasqua; sabato 26 aprile 2025 ponte festa della Liberazione; venerdì 2 maggio e sabato 3 maggio 2025 ponte del 1° maggio.

Tutte le altre Regioni comunicheranno nei prossimi giorni e settimane i calendari scolastici per l'anno 2024/2025.