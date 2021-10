Covid, che cosa succede se viene trovato un positivo a scuola

Il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche nella classe/sezione/gruppo e comunicare l'avvio delle misure previste dal Dipartimento di prevenzione, sia per gli alunni che per gli insegnanti che sono stati a contatto con un caso Covid confermato (nelle 48 ore prevedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico). Nel contesto scolastico, considerato l'uso di mascherine e di altre misure di prevenzione, una parte dei contatti potrà essere considerata a basso rischio e la quarantena non è prevista in base alle indicazioni fornite dalla circolare del ministero della Salute dell'11 agosto scorso. Ma presto si potrebbe assistere ad un ulteriore allargamento delle maglie.

Niente più Didattica a distanza o - quantomeno - limitarla il più possibile conciliando la sicurezza sanitaria con il diritto all'istruzione: è infatti questo l'obiettivo di una nuova circolare elaborata dal ministero della Salute di concerto con il ministero dell'Istruzione e gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità e dei rappresentanti delle Regioni per revisionare le misure di quarantena a scuola. Nella bozza datata 7 ottobre si sottolinea che la revisione delle misure di quarantena - per alunni, docenti e operatori scolastici - nasce dalla "necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuale in ambito scolastico" anche "alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-Cov-2 in comunità". Ma quali sono le 'indicazioni operative'? In pratica si suddivide tra fascia 0-6 anni e scuole primarie e secondarie.

Nessuna quarantena con un solo caso positivo in classe per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, ma test antigenici o molecolari da fare subito e successivamente per poter rientrare a scuola.

Quarantena obbligatoria, invece, quando i casi di Covid sono almeno 3 nella stessa classe.

L'obbligo di restare a casa per 10 giorni scatta subito per tutta la classe, invece, per la scuola dell'infanzia (fino ai 6 anni) anche in presenza di un solo caso.

La quarantena negli asili

Per la fascia d'età 0-6 anni, a fronte di un solo caso positivo tra gli alunni, la quarantena di 10 giorni è obbligatoria per tutti. Anche per gli educatori e per gli altri operatori scolastici, e scende a 7 giorni se vaccinati da almeno 14 giorni.

In ogni caso, tutti dovranno effettuare appena possibile un test antigenico o molecolare, da ripetere anche al termine della quarantena prima di rientrare a scuola. Se invece si è in presenza di un caso positivo tra gli educatori/operatori scolastici, l'obbligo di quarantena di 10 giorni ci sarà per i bambini delle sezioni o dei gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza. Mentre per gli educatori scolastici, che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo, la quarantena sarà obbligatoria solo se non vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi. Mentre, se vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, non servirà la quarantena ma il test e il rientro a scuola potrà avvenire con tampone negativo. Nel caso di altri operatori scolastici che hanno svolto attività specifiche di intersezione con il gruppo/sezione interessato dal caso positivo, non è previsto alcun provvedimento sanitario.

La quarantena a scuola

Nelle scuole primarie e secondarie in presenza di un caso positivo tra gli alunni, non sarà obbligatoria la quarantena ma la 'sorveglianza con testing', e il rientro a scuola potrà avvenire esclusivamente dopo un tampone negativo. Lo stesso vale per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo.

Unica eccezione, per i non vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: per loro ci sarà l'obbligo di quarantena. Analoghe misure se i casi positivi tra gli alunni sono 2 mentre qualora i casi diventassero 3, sarebbe obbligatoria la quarantena per tutta la classe.

Le stesse indicazioni saranno applicate qualora i casi positivi si registrassero nelle scuole primarie e secondarie tra gli insegnanti/operatori scolastici.