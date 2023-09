Siamo andati a comprare i libri per la scuola: ecco lo scontrino degli studenti

Le spese scolastiche di inizio anno sono costi altissimi per le famiglie: la ricerca di un libro per la scuola può diventare davvero un'impressa dantesca. Siamo andati quindi con Lorenzo - studente 16enne del liceo Augusto di Roma- alla ricerca di un'edizione commentata proprio della Divina Commedia. Ed ecco che abbiamo "traghettato" per così dire il nostro giovane studente tra libri usati e nuovi alla ricerca della sua "Beatrice", quantomeno in forma cartacea.

Ma sono decine i libri che uno studente acquista a settembre al ritorno tra i banchi di scuola. Lorenzo ci mostra così la lista degli acquisti che dovrà fare: il totale dello scontrino è di 445 euro, ai quali si aggiungono poi quaderni, materiale tecnico e dizionari.

