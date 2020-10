Concorso scuola, Lega e Pd contro Azzolina: "Farlo ora con i contagi che crescono è una follia"

Un concorso per migliaia di docenti in questo momento è "una follia". Due opposti schieramenti, stessa visione, quella di Matteo Orfini e Matteo Salvini. In una nota diffusa l'esponente democratico è tornato a chiedere di rinviare il concorso straordinario per docenti. Una questione che vede da tempo il Pd su fronti opposti rispetto alla ministra dell'Istruzione Azzolina e al Movimento 5 stelle.

“Il dato dei contagi cresce ogni giorno. Giustamente il governo sta assumendo iniziative importanti per limitare i rischi e scongiurare un nuovo lockdown. In queste condizioni una riflessione sul concorso per i precari della scuola dovrebbe essere d’obbligo”, dice Orfini, aggiungendo: "“Davvero non ha alcun senso svolgerlo in questa situazione. Quando scegliemmo di rinviarlo fu esattamente perché eravamo in piena pandemia. Ora che il virus è tornato a circolare come si può far finta di niente? Il governo ascolti il mondo della scuola e rinvii questa follia” perché “davvero non ha alcun senso svolgerlo in questa situazione”.

La pensa così e usa anche lui il termine “follia” Matteo Salvini. "Mentre i contagi aumentano e la Campania chiude le scuole, il ministro Azzolina conferma un ‘concorso’ che la settimana prossima coinvolgerà 66.000 insegnanti che lasceranno le loro classi e gireranno per le Regioni. Una follia, che si fermi!", dice il leader della Lega.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Azzolina rassicura: "Rigidi protocolli di sicurezza"

Ospite del TgLa7 qualche giorno fa, la ministra Azzolina aveva ribadito l’intenzione di andare avanti. “Abbiamo dei rigidi protocolli di sicurezza e 10 candidati per aula. Igienizzanti, guanti e più di un metro di distanza. Noi questo concorso lo distribuiremo nel tempo, e avremo più di 20mila aule a disposizione”, aveva detto Azzolina, parlando delle modalità di svolgimento del concorso straordinario che inizierà dal 22 ottobre. “Abbiamo bisogno di garantire la qualita’ dell’insegnamento - aveva poi aggiunto Azzolina- Fare l’insegnante non deve essere un ripiego. Abbiamo bisogno di giovani”.