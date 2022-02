Concorso ordinario docenti per la scuola secondaria: ecco le date

Sono state pubblicate sul sito del ministero dell'Istruzione le date del concorso ordinario per diventare docenti della scuola secondaria di I e II grado. Le prime prove scritte si svolgeranno dal 14 marzo al 13 aprile 2022 e saranno sostenute nella Regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione. In basso è possibile scaricare il Pdf con tutte le date per classe di concorso.

Dal ministero fanno sapere che le classi di concorso non calendarizzate nel documento pubblicato dal Miur saranno oggetto di successive comunicazioni. Il concorso è finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno. L'elenco delle scuole individuate come sede di esame sarà comunicato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

Il turno mattutino e? previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10. Le operazioni di identificazione dei candidati inizieranno però un po' prima: alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano.

"I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura - specificano dal Miur - sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria" nonché di quanto prescritto dall'ordinanza ministeriale del 21 giugno 2021 (n. 187) e "dalla normativa vigente in materia di 'certificazione verde'". Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Miur a questo link.