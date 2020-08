Rientro in aula: così le scuole "rincorrono" le direttive del Governo

Sarà compito delle famiglie misurare la temperatura corporea ai ragazzi e farli rimanere a casa in caso di sintomi. Per molti istituti così come al liceo classico Mario Cutelli di Catania, sarà impossibile pensare ad un uso quotidiano degli scanner portatili per una popolazione scolastica da migliaia di presenze.

In caso di sintomi accusati durante le lezioni scatterà l'immediato "isolamento" in una apposita aula Covid mentre saranno allertati i genitori. Inoltre in caso di positività al tampone saranno le autorità sanitarie a disporre la quarantena per l'intera classe. La stessa regola vale nel caso nel caso in cui ad ammalarsi sia un componente del nucleo familiare di un alunno o di un docente.