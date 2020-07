"Lezioni da 45 minuti e bambini a scuola su turni di sei giorni?": chiarimento-smentita del Miur

Lezioni da 45 minuti? Ipotesi di dividere le classi in due gruppi con il primo che farà 5-6 giorni a scuola e l'altro 5-6 giorni a casa? Il ministero chiarisce: le cose non stanno così. Con "riferimento ad articoli di stampa" relativi alle linee guida per la Didattica Digitale Integrata, il Ministero precisa che questi" sono basati su bozze che risultavano superate già nella giornata di ieri e contengono anche ragionamenti infondati. Nel testo, che sarà inviato oggi al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione per il necessario parere, non è previsto infatti, come riportato ad esempio da ‘la Repubblica’, che le lezioni siano di 45 minuti".

Nell’articolo - continua il Miur - si sostiene inoltre che “non ci sono indicazioni per le scuole medie”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le Linee guida contengono invece indicazioni, come è giusto che sia, per tutti gli ordini di scuola - dicono dal Miur - specificando cosa fare in caso di nuova chiusura, per ogni fascia di età. Mentre per le secondarie di secondo grado, le indicazioni valgono anche per la ripresa di settembre. Qui la Didattica Digitale potrà essere integrata, come ampiamente spiegato in queste settimane, con quella in presenza. Tuttavia risulta infondato il ragionamento secondo cui, sempre in base all’articolo, “tendenzialmente si formeranno” due gruppi per classe e “il primo sarà 5-6 giorni a scuola mentre l’altro 5-6 giorni a casa”. Un esempio estremizzato, derivante da una lettura distorta del documento, che non trova fondamento nelle Linee stesse e che le famiglie potrebbero facilmente scambiare, impropriamente, per una indicazione data dal Ministero".