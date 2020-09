Coronavirus, tamponi rapidi a scuola (ma solo in due regioni): risultati in 30 minuti

Coronavirus e inizio della scuola ormai alle porte: i problemi da risolvere e le criticità sono numerose. In Veneto e Lazio si potrebbe procedere a tamponi rapidi a tutta la classe se c’è un alunno positivo. I test rapidi (meno accurati del classico tampone) forniscono il risultato in pochi minuti, massimo mezz’ora. E così, racconta oggi il Corriere della Sera, i negativi potranno tornare in classe al più presto.

Il tampone è la soluzione ovviamente migliore e più sicura per non confondere Covid-19 con l’influenza, ma così si rischia di paralizzare il mondo della scuola (e, di conseguenza, quello del lavoro dei genitori), perché necessitano di 24-48 ore per essere processati da un laboratorio. Ci sono piani alternativi, basati proprio sui tamponi rapidi.

Lazio e Veneto sono le due regioni che per adesso avrebbero deciso di usare i tamponi rapidi per lo screening nelle scuole. I tamponi rapidi funzionano così: sono «antigenici» perché cercano le proteine del virus, cioè gli antigeni, nelle secrezioni respiratorie. Il prelievo avviene con dei bastoncini infilati nelle narici e nella faringe (come nel caso di un tampone «classico») oppure può essere presa la saliva. Non sono considerati affidabili al 100%, ma sono utili per effettuare screening di massa veloci o comunque per individuare persone infette con alta carica virale. In caso di positività, si procederà col tampone tradizionale.

Nel Lazio l’unità di crisi regionale sul Covid-19, guidata dall’assessore alla sanità Alessio D’Amato, si è accordata con la Regione Veneto per l’acquisto di 1 milione di test rapidi, gli stessi che da giorni vengono effettuati negli aeroporti di Roma ai vacanzieri di ritorno dalle mete a rischio. I test nelle scuole verranno effettuati agli studenti e al personale docente, con una risposta attesa entro 30 minuti. Gli eventuali contagiati saranno isolati, mentre gli altri saranno rimandati a casa e l’istituto sottoposto alle normali procedure di sanificazione.

Ci sono ancora alcuni ostacoli: "Ci sono alcune criticità nel progetto di alcune Regioni si somministrare i test rapidi col tampone agli alunni delle scuole dove si sia verificato un caso positivo" dice al Corriere Kyriakoula Petropulacos, direttore della Sanità in Emilia Romagna e componente del comitato tecnico scientifico nazionale: senza consenso dei genitori si potrebbe procedere ai test su minorenni? Per ora non è chiaro.

Nessuna altra Regione per ora ha strategie di test rapidi a scuola all'orizzonte. Ma gli scenari potrebbero cambiare in ogni momento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il ritorno sui banchi, le nuove regole prevedono non solo mascherine e distanza di un metro, ma anche frequente igiene delle mani. Per risolvere tutte le criticità è obbligatorio che in ogni sede scolastica ci sia un "referente Covid" in grado di intervenire in caso di emergenza. Misure specifiche invece per nidi e materne: niente mascherine ma una didattica per "piccoli gruppi stabili".