Covid, 8 alunni su 10 sono in aula ma sempre più ragazzi tornano in Dad

Il Covid continua a fare sentire il suo peso sulla scuola. Secondo il report pubblicato sul sito del ministero dell'Istruzione, nella settimana tra il 17 e 22 gennaio, l'84,5% delle classi ha frequentato in presenza, ma di queste il 15,3% era in didattica digitale integrata. Risultano in dad o in quarantena il 15,5% del totale delle classi che hanno partecipato alla rilevazione. La percentuale di alunni in presenza è l'81,9%. Gli alunni positivi o in quarantena della scuola dell'infanzia sono il 21,7%, alla primaria il 21,5% e alla secondaria, dove è prevista anche da Ddi, sono il 15,6%. I docenti in presenza sono invece il 91,3%, e il 99,2% del personale docente e ATA è in regola con l'obbligo di vaccinazione.

Facendo il raffronto con il monitoraggio precedente, in sette giorni sono più che raddoppiati, in particolare, gli alunni positivi o in quarantena all'Infanzia (da 9% a 21,7%) e i positivi o in dad alla primaria (da 10,9% a 21,5%).