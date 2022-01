I presidi reclamano i dati: "Pubblicare monitoraggio su contagi e quarantene"

"Le attuali misure di gestione dei casi di positività sono farraginose, difficilmente applicabili e generano iniquità". Torna a sollevare critiche e perplessità sulle regole che hanno scandito il ritorno sui banchi degli alunni il presidente nazionale di Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) Antonello Giannelli. I presidi chiedono chiaramente che siano pubblicati i dati del recente monitoraggio ministeriale "riguardante i contagi e le quarantene di alunni e personale relativi al periodo dal 20 dicembre all'8 gennaio". "Chiediamo - sottolinea Giannelli - la pubblicazione delle statistiche desumibili dalla nuova rilevazione in scadenza domani 18 gennaio".

"Di un dato sono assolutamente certo - aggiunge Giannelli - se la "catastrofe" è stata sino ad oggi evitata (il riferimento è alle parole utiizzate dallo stesso minstro Bianchi ndr) lo si deve al lavoro immane dei dirigenti scolastici, dei loro staff, dei referenti Covid, dei collaboratori scolastici e del personale di segreteria. Per essere più chiari, quello appena trascorso è stato l'ennesimo fine settimana che ha visto molti colleghi impegnati, senza soluzione di continuità, nel processare le richieste di tracciamento, nel predisporre le comunicazioni per le famiglie e per gli studenti, nel definire le disposizioni per il personale".

Secondo Giannelli "il tracciamento, in particolare, ha un carattere sanitario del tutto estraneo alla dirigenza delle scuole e deriva dalla clamorosa latitanza delle Asl e dalla loro inaccettabile propensione a delegare ai colleghi i relativi adempimenti. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: l'autonomia scolastica non riguarda le misure sanitarie".

Per il presidente Anp "l'intera procedura di tracciamento deve essere drasticamente semplificata e realmente svolta dalle Asl. Tante le criticità rilevabili nel conteggio dei casi positivi all'interno del gruppo/sezione/classe. Altre difficoltà si manifestano nelle operazioni di rientro in classe degli alunni della scuola primaria previa effettuazione del tampone, nelle raccomandazioni relative al distanziamento a mensa, ragionevole ma non applicabile, nella difficoltà pratica di verificare la tempistica della vaccinazione degli studenti delle scuole secondarie. Tutto questo provoca evidenti interferenze con l'attività didattica".