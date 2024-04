Allarme Valditara: "Dispersione scolastica nelle periferie di Torino e Milano è superiore alla Campania"

"In alcune scuole delle periferie delle grandi città del Nord, in particolare Milano e Torino ma non solo, la dispersione scolastica inizia a essere talmente alta da essere persino superiore a quella della Campania. E un terzo dei ragazzi stranieri fallisce con il suo percorso scolastico. La dispersione del 30 per cento è una roba pazzesca. Non c'è una dispersione di questo tipo in Europa". L'ha detto ieri sera a Lodi, presentando il suo ultimo libro "La scuola dei talenti", il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

"Quindi - ha proseguito - noi dobbiamo intervenire. Così come siamo intervenuti con l'Agenda Sud: il primo piano strategico mai pensato per il Mezzogiorno. Studiato insieme con l'Invalsi. Perché non basta, semplicemente, dare un po' di soldi, come si faceva prima, per l'inclusione a un po' di scuole. In certe zone la didattica non è semplice. E, in certe zona, bisogna innanzitutto portare i ragazzi a scuola. Perché questo è il primo passaggio".

"Su Caivano - ha aggiunto il ministro - stiamo facendo una grande azione. Io intendo andare avanti con la politica dell'ascolto. Per far sì - ha concluso - che, finalmente, la scuola possa essere quel grande motore di sviluppo che può trainare tutta la società italiana".

La dispersione scolastica in Italia

In Italia la dispersione scolastica ha una delle incidenze più elevate del continente (12,7%) dopo solo la Romania (15,3%) e la Spagna (13,3%). Nonostante i progressi registrati, l'obiettivo del 9% entro il 2030 stabilito dalla Ue appare lontano. Inoltre, la percentuale dei cosiddetti Neet nel nostro Paese (ossia dei 15-29enni che non studiano e non lavorano), raggiunge il 23,1% (mentre la media Ue è del 13,1%).

L'11,5% degli studenti ha abbandonato senza ottenere diploma superiore nel 2022 (ultimi dati disponibili): tra i 18 e i 24enni, nel 2022, l’11,5 per cento ha abbandonato precocemente gli studi, senza conseguire un diploma secondario superiore. In questo caso, il distacco con l'Ue in un decennio si è ridotto da 4,7 punti percentuali a soli 1,9. L’incidenza degli abbandoni è superiore di oltre 4 punti tra i maschi rispetto alle femmine e, sul territorio, sfiora il 18 per cento nelle Isole.