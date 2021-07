Dl Sostegni bis, in arrivo nuove assunzioni nella scuola (dai precari agli insegnanti di sostegno)

Domani il voto di fiducia alla Camera, poi passaggio blindato al Senato per il voto entro il 24 luglio. Tra le novità introdotte in commissione Bilancio anche misure per la scuola

È attesto per domani il voto di fiducia alla Camera sul dl Sostegni bis, il cui testo passerà poi blindato al Senato per l'ok previsto entro il 24 luglio, pena la decorrenza.

Oltre 270 le novità - tra modifiche e norme aggiuntive - introdotte dalla commissione Bilancio su diversi temi, dalle auto al fisco, dalla riforma dello sport all'editoria, passando per la scuola.

Proprio per quanto riguarda quest'ultima, si segnala l'arrivo di una procedura straordinaria regionale a classe di concorso per stabilizzare i precari che hanno prestato servizio nella scuola statale per "almeno tre annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici". I vincitori del concorso dovranno poi fare un percorso di formazione e sostenere una prova conclusiva.

Via libera poi anche alle risorse per il prossimo anno scolastico, per consentire l'assunzione di circa 11mila docenti di sostegno a tempo determinato. In arrivo anche inoltre 400 milioni di euro per l'assunzione a tempo determinato di personale scolastico per il recupero dell'apprendimento (sia docenti che Ata) e 10 milioni di euro per l'avvio dell'anno scolastico per le scuole d'infanzia paritarie, 6 milioni per i banchi e 20 milioni per i tablet per le famiglie a basso reddito.