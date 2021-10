Educazione motoria: nella scuola primaria arrivano i docenti specializzati

La ginnastica con il professore di educazione motoria fornito di idoneo titolo sarà introdotta nelle ultime due classi della scuola primaria (quarta e quinta). La misura è prevista nella bozza della legge di bilancio. L'introduzione è prevista per le quinte dall'anno 2022/2023 e per le quarte dall'anno 2023/2024. Per implementare progetti sportivi nelle quarte e quinte elementari e assumere i docenti necessari il governo avrebbe deciso di stanziare 30 milioni di euro. Il ministero dell'istruzione viene autorizzato, si legge sempre nella bozza, a bandire i concorsi per la copertura degli insegnanti specializzati.