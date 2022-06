Maturità 2022: tutto quello che c'è da sapere

Sono oltre 500 mila i ragazzi che quest'anno affronteranno l'esame di Maturità. Secondo i dati del ministero dell'Istruzione i candidati sono 539.678. Di questi 522.873 interni e 16.805 esterni. Si inizia il 22 giugno con la prova di italiano, poi il secondo scritto e i colloqui orali. Ecco come si svolgerà l'esame: le date, le prove, le novità.

Esami di maturità 2022, le tre prove

L’esame è costituito da una prova scritta di Italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, da un colloquio.

Il 22 giugno 2022 alle 8.30 lo start con la prima prova scritta di italiano, che sarà predisposta su base nazionale. Saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie:

analisi e interpretazione del testo letterario;

analisi e produzione di un testo argomentativo;

riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Il 23 giugno la seconda prova scritta. Sarà diversa per ciascun indirizzo e sarà su una sola disciplina tra quelle che hanno caratterizzato il percorso di studi. Quest'anno:

lingua e cultura latina per il liceo classico;

matematica per lo scientifico;

economia aziendale per l’istituto tecnico settore economico;

igiene e cultura medico-sanitaria per l’Istituto professionale indirizzo servizi socio-sanitari.

La predisposizione della seconda prova quest’anno sarà affidata ai singoli istituti. Una decisione, spiega il Miur, per "tenere conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria".

Ultimo step: il colloquio. S aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). Il candidato analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale trasversale quanto appreso. E' prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.

Le norme Covid

Dopo un lungo dibattito sulla necessità o meno di fare indossare le mascherine anche durante gli esami, il Consiglio dei ministri ha deciso di eliminare l'obbligo. I dpi sono raccomandati ma non obbligatori. Cade quindi l'imposizione, ma resta l'invito alla prudenza soprattutto quando diventa impossibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Durante lo svolgimento della prova orale "sarà consentita la presenza di uditori in un numero che consenta una distanza interpersonale di almeno un metro".

Maturità 2022, come si calcola il voto

La sommissione sarà composta da sei commissari interni e un presidente esterno. La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove.

Il messaggio del ministro Bianchi agli studenti

"State tranquilli, sarà il momento in cui potrete valorizzare al massimo ciò che sapere e le vostre esperienze. Sono un momento di passaggio da vivere con entusiasmo, lo ricorderete con molto affetto", dice il ministro Patrizio Bianchi in un messaggio rivolto ai maturandi.