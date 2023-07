Gli esami di riparazione di settembre saranno ad agosto

Nuove tempistiche comunicate anche fin troppo tardi e che sicuramente faranno discutere. Con una circolare rilasciata lo scorso 13 giugno, il ministero dell'Istruzione ha imposto nuove scadenze obbligatorie per gli esami di riparazione (che - tra l'altro - ci costano tantissimo). Nel 2023, tutti gli studenti "rimandati a settembre" dovranno svolgere il recupero tra il 16 e il 31 agosto e gli insegnanti dovranno determinare il risultato con il voto sempre nello stesso arco di tempo.

La circolare passata in sordina

In generale, lo scadenzario del nuovo anno con le date di esami, scrutini e quant'altro viene stabilito all'inizio dell'anno scolastico, a settembre: è stato così anche per l'anno 2022/2023. La circolare sulla quale sono spuntate le nuove scadenze non ha avuto nessuna risonanza maggiore rispetto a qualsiasi altra nota ministeriale, né il ministro si è preoccupato di rilasciare dichiarazioni per annunciare questo cambiamento repentino e arrivato appena un mese e mezzo prima delle nuove deadline.

Viale Trastevere spiega che "a partire da quest’anno, non sarà possibile accedere alle funzioni di trasmissione degli esiti finali oltre le date indicate nella presente nota". Secondo il ministero "questa data si rende necessaria nel contesto del 'Piano di semplificazione per la scuola' che tra gli obiettivi prevede, in particolare, la realizzazione di un'unica piattaforma online grazie alla quale famiglie e studenti possono consultare informazioni e dati necessari per scegliere in modo consapevole il percorso scolastico e post scolastico, fruire in modo organico e personalizzato di tutti i servizi digitali per l’orientamento, le iscrizioni, i pagamenti e le comunicazioni".

La novità costringe ora insegnanti e alunni ad azionare l'acceleratore per recuperare le lacune di nove mesi di scuola in appena uno e mezzo. In molti istituti gli esami di recupero cominceranno il 24 agosto, data che sembrerebbe essere la più consona per permettere il rientro dalle (meritate) ferie e allo stesso tempo lo svolgimento degli esami secondo le nuove scadenze. Basterà agli studenti questo poco tempo per recuperare le lacune di un intero anno scolastico?

Scuole aperte anche d'estate

Di recente ha fatto discutere anche un'altra proposta del ministro Valditara, che ha rilanciato la sua idea di tenere le scuole aperte anche durante l'estate per "venire incontro alle famiglie e promuovere la natalità". In un'intervista a La Stampa, il ministro ha spiegato: "L'idea è quella di garantire ai ragazzi la possibilità di recuperare o potenziare le loro competenze, facendo in modo che, anche in piena estate, ci siano spazi di approfondimento, studio, formazione". Nulla di obbligatorio, chiaramente. L'idea del ministro è quella di aiutare le famiglie con bambini e ragazzi più piccoli, in modo che non siano costretti a ricorrere a babysitter o campi estivi, e allo stesso tempo migliorare le competenze degli studenti con progetti di formazione e potenziamento.

"Per il progetto, erano stati stanziati 100 milioni di euro dal fondo di dispersione scolastica in modo da consentire l'apertura estiva di 2.800 scuole" ha detto il ministro. "Usiamo i fondi del Pon (è il programma operativo nazionale del ministero, ndr) nell'ambito della lotta alla dispersione, dei tutor, dell'agenda Sud - ha concluso Valditara. Nel Mezzogiorno è proprio su questo che stiamo puntando, e non vale solo per l'estate. Aumenteremo il tempo scuola dove non esistevano mense, dove non c'è il tempo pieno. Gli stanziamenti ci sono già".

Proposta, questa, sacrosanta, specialmente se su base volontaria. La speranza è che semmai la prossima estate gli istituti resteranno aperti, la notizia venga comunicata a studenti e docenti in maniera più rapida e in tempi meno stringenti.

