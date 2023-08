La bocciatura? Costa fino a 2mila euro.

Mettetevi seduti perché il conto per il recupero dei debiti scolastici non vi piacerà. Per uno studente essere rimandato a settembre vuol dire “vacanze rovinate” mentre per le famiglie significa “costo delle ripetizioni private”, visto che la maggior parte degli istituti superiori non organizza recuperi.

In media per le ripetizioni private si spendono in un anno 400 euro, ma c’è anche chi spende di più, magari proprio perché è stato rimandato a settembre, in più materie. In questi casi si possono arrivare a spendere anche fino a 2mila euro. Le materie più ostiche? Chimica, fisica, biologia e le lingue vive o morte (latino, greco, inglese, francese e spagnolo), anche se poi la vera bestia nera resta sempre lei: la matematica.

E anche se siete fortunati e vostro figlio se la cava abbastanza bene, tanto da non farsi rimandare, non gioite perché in media alle superiori ricorrono all’intervento del docente privato circa 3 alunni su 10. Insomma dalla tassa occulta delle ripetizioni private, un giro d’affari che sfiora il miliardo di euro e che per la gran parte è in nero, nessuno è esente.

