Tiziana Coppola, portavoce del Popolo delle Mamme, una delle associazioni che hanno organizzato la manifestazione dei negazionisti del coronavirus a Roma la scorsa settimana, annuncia oggi in un'intervista rilasciata alla Stampa che non ha intenzione di misurare la temperatura ai figli prima di andare a scuola. «Noi la febbre ai nostri figli prima dell’ingresso a scuola non la misureremo mai. Mancano i presupposti scientifici, non ci sono le basi per questi allarmismi. Anche la proroga dello stato di emergenza non ha alcun senso di esistere», dice la Coppola.

Il Popolo delle Mamme: "La temperatura ai nostri figli prima della scuola? Non la misureremo mai"

Coppola, che è addetta alla qualità in un'azienda alimentare, parla mentre i dati del ministero dicono che ci 13mila nuovi positivi scoperti con i test sierologici tra personale docente e non docente (e lo screening ha riguardato solo la metà scarsa degli assunti) e il professor Andrea Crisanti critica la scelta del governo di lasciare la questione sulle spalle delle famiglie: "La misurazione della temperatura è una cosa seria, non può essere delegata a otto milioni di famiglie. C’è chi la misura sulla fronte, chi nell’orecchio, chi sulla lingua, chi sotto l’ascella e per di più con termometri diversi. E poi c’è una questione di coerenza: se si tratta di una misura decisiva per la sorveglianza epidemiologica allora deve farla lo Stato, non i singoli cittadini in un caotico fai-da-te. Oltre al fatto che la soglia per assentarsi dalle lezioni andrebbe abbassata a 37 gradi: per i ragazzi e i bambini, che si ammalano meno, fissarla a 37.5 non è adeguato".

Intanto la Regione Piemonte ha deciso ieri con un'ordinanza del presidente Alberto Cirio di imporre alle scuole di misurare la temperatura e alle famiglie di auto-certificare l'avvenuta rilevazione a casa. La ministra dell'Istruzione non esclude l'impugnazione: "Credo non si possa quattro giorni prima della riapertura della scuola cambiare le regole come se fosse un gioco. Ci vuole rispetto e fiducia per i cittadini piemontesi, per le famiglie e i dirigenti scolastici, che hanno fatto.un lavoro eccezionale" .