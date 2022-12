Cos'è la Fondazione ITSSI e come funziona

La Fondazione ITSSI, conosciuta anche con il termine Fondazione ITS Servizi alle imprese, è un istituto in grado di preparare in modo approfondito delle figure che verranno inserite nel mondo della comunicazione, del marketing e dell'internazionalizzazione.

Una delle cose che contraddistinguono questo percorso formativo rispetto ad altre scuole è data dalla possibilità da parte degli studenti di partecipare sia a lezioni teoriche, che a tirocini pratici da svolgere in azienda. Questo significa, quindi, che all'interno di un ogni corso sono previste sia a delle ore di formazione in aula, che degli stage pratici.

Ma come funziona? Qual è l'offerta formativa che propone i propri studenti? Perché scegliere questa tipologia di percorso rispetto ad altri? Scopriamolo insieme di seguito.

Come nasce la Fondazione ITS?

La Fondazione ITS ha visto la propria origine nel 2010, in seguito alla prima banditura degli ITS. Nei cinque anni successivi, tuttavia, questa fondazione veniva vista perlopiù come una sorta di sperimentazione. Fino ad allora, infatti, le idee erano ancora piuttosto confuse sul suo ruolo. Non veniva associata, infatti, all'idea di università. Ma non veniva nemmeno considerata come un liceo.

Grazie al piano Calenda, però, le cose hanno iniziato a cambiare. Gli ITS, infatti, da quel momento hanno iniziato ad essere di competenza del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) e del MIUR (Ministero dell’Istruzione). È solo grazie a questo step che questi istituti sono stati riconosciuti come un percorso di formazione ed innovazione in grado di preparare delle figure tecniche con competenze 4.0.

L'offerta formativa

Al momento i corsi che vengono proposti dalla Fondazione ITS sei sono tre:

? Tecnico Superiore per il Marketing e la Digital Strategy Aziendale (con sede a Roma);

? Tecnico Superiore per la Comunicazione d’Impresa – Ufficio Stampa 4.0 (con sede a Viterbo);

? Sostenibilità e Digitalizzazione dei processi e dei servizi 4.0 per le imprese della logistica (con sede a Pomezia).

E’ prevista a breve, inoltre, la partenza di un quarto corso. Quest’ultimo avrà sede a Latina e prevede la formazione di figure tecniche dal profilo completamente nuovo.

Quali tecnici vengono formati dalla Fondazione ITS?

In un mondo sempre più a stretto contatto con la tecnologia, diventa indispensabile formare delle figure che abbiano le competenze necessarie per affrontare le sfide nel mondo del World Wide Web di domani. Molti sono gli stravolgimenti a cui assisteremo nel corso dei prossimi anni ed è necessario che le nuove generazioni siano pronte per sostenerle nel modo più adeguato possibile.

La formazione che viene proposta da questo istituto è di durata biennale e viene strutturata in prospettiva. Considerate la velocità in cui evolvono le dinamiche di Internet, è indispensabile cercare di anticipare il più possibile le tendenze. È per questo, che l'obiettivo dell'istituto è quello di formare delle figure tecniche che conoscano in modo approfondito tutto il processo lavorativo. E che decidano poi di specializzarsi in un aspetto specifico.

Perché scegliere un ITS?

Considerato il tipo di percorso formativo altamente professionalizzante, è fortemente consigliato intraprenderlo solo se si hanno le idee ben chiare sui propri obiettivi di carriera. E’ per questo che essere dotati di una fortissima motivazione è un requisito fondamentale per l’ammissione.

Partendo da queste due prerogative imprescindibili, i colloqui conoscitivi con i nuovi potenziali studenti vengono strutturati in modo da capire quali siano le intenzioni e le ambizioni del giovane. Al momento della selezione, poi, verrà data la priorità di accesso a coloro che dimostrano di avere un forte interesse nel settore. E che, magari, hanno già delineato un proprio progetto professionale o dato vita ad un blog o ad un'attività imprenditoriale.

Laura Castellani, direttrice della Fondazione ITS, parla dei propri studenti dicendo che chi arriva in questo istituto deve avere le idee molto chiare del proprio futuro. La motivazione è davvero alla base di tutto. O lo studente ama quello che sta facendo, oppure difficilmente arriverà a completare il ciclo di studi. E questo si tradurrebbe in una perdita di tempo e di energie sia da parte del ragazzo che degli insegnanti.

Formazione in aula

Ogni percorso di studio è strutturato in modo da dare una formazione di 1800 ore ad ogni studente. Di questo lasso di tempo, 1000 ore sono strutturate come formazione in aula. Ma come vengono organizzate queste lezioni? Generalmente gli appuntamenti con gli studenti avvengono tre volte la settimana e durano otto ore circa. Le attività possono spaziare da laboratori, project work, attività pratiche, esercitazioni e lavori di gruppo.

La filosofia della Fondazione è quella di predisporre tutte le esercitazioni partendo da casi studio reali. In questo modo, ogni studente ha la possibilità di studiare lo sviluppo di un brand e le eventuali dinamiche evolutive realmente accadute.

Il lavoro di gruppo viene considerato come una parte fondamentale per il processo di formazione. E’ attraverso il confronto con il team, infatti, che si riescono a potenziare quelle soft skills indispensabili nel mondo del lavoro.

Stage e placement

La Fondazione ITS ha previsto all’interno del suo staff la figura del coach. Questo tutor altro non è che un responsabile didattico che lavora a stretto contatto con lo studente per due anni per delineare al meglio le sue abilità, la predisposizione e le attitudini. Il suo compito non è solo quello di spronarlo ad uscire dalla sua comfort zone, ma anche quello di definire con lui la migliore proposta di stage sulla base dei suoi punti di forza e di debolezza. Senza per questo mettendo da parte l'interesse nei confronti del brand.

Durante il percorso di formazione sono previsti due stage. Quello del primo anno ha come obiettivo principale quello di far entrare lo studente nell'ottica dell'azienda. In questa situazione, il compito del ragazzo è quello di mettere in pratica gli insegnamenti teorici acquisiti in classe.

Il tirocinio del secondo anno, invece, viene strutturato come la prima vera e propria esperienza del mondo del lavoro, ricca di aspettative e di prospettive per il futuro. Questo significa che, se da parte dello studente e del brand scatta la scintilla, è possibile che il ragazzo venga assunto anche al termine del periodo di formazione.

Teoria e pratica

La Fondazione ITS si approccia sia con gli studenti sia con il mondo esterno in un modo del tutto diverso. Come già anticipato in precedenza, non si tratta di un'università. Né tanto meno di un liceo. All'interno di questo percorso formativo, infatti, viene ricercato un equilibrio completamente diverso tra teoria e pratica.

Quello che si apprende durante le lezioni frontali tradizionali in aula, infatti, viene messo subito nella pratica durante lo svolgimento dei lavori di gruppo. In questo modo è molto più semplice fissare i concetti.

Come sono gli studenti ITSS rispetto all'università?

La risposta a questa domanda è molto semplice: gira tutto attorno alle competenze pratiche. Al giorno d'oggi, infatti, le università italiane vengono considerate tra le migliori al mondo in termini di formazione. Eppure, la tipologia di lezioni su cui vertono gli insegnamenti rimane ancora troppo teorica.

Questo si traduce in una difficoltà sostanziale di inserirsi nel mondo del lavoro da parte dello studente. Le differenze abissali tra queste due realtà possono confondere e mandare nello sconforto anche il più intraprendente dei giovani.

Una persona che ha deciso di intraprendere un percorso di formazione alla Fondazione ITS, invece, è in grado di mettere in pratica ciò che ha imparato a lezione sin dal primo giorno di lavoro. La sua predisposizione a lavorare in gruppo e ad entrare a gamba tesa in azienda è sicuramente maggiore rispetto a chi ha seguito un percorso formativo più tradizionale.

Differenze sostanziali ci sono anche con le scuole superiori. E lo stage sembra essere il fattore determinante. Molto spesso il tirocinio in un istituto tradizionale viene visto solo come un sorta di parentesi tra una lezione e l’altra. La Fondazione ITS, invece, cerca di organizzare dei tirocini con un progetto formativo e professionale alle spalle. In questo modo, lo studente si approccerà a questo periodo di tirocinio in un modo del tutto diverso. Ma, soprattutto, avrà già delle skills spendibili sul campo.

Accade così, quindi, che gli studenti più meritevoli riescano a proseguire la collaborazione con le aziende anche una volta terminato il percorso di studi, diventando dipendenti contrattualizzati a tutti gli effetti.